Vaccini: in Puglia dosi al 4,1% dei bambini tra 5-11 anni

In Puglia l'adesione alla campagna vaccinale per i bambini sta registrando ottimi risultati. In particolare, la copertura per la fascia 5-11 anni è del 4.1% su un totale di 240mila, +1.2% rispetto alla media nazionale. Solamente in provincia di Bari sono complessivamente 3.708 le somministrazioni tra i bimbi. Negli ambulatori dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII sono state somministrate 394 dosi per i pazienti fragili.

APPROFONDIMENTI SCUOLA Pandemia dei bambini, record alle elementari. Bianchi: «Un... REGIONE Covid, casi in aumento tra i banchi. «Evitiamo recite e... L'EMERGENZA Covid, in provincia di Bari 53 classi in quarantena

Tuttavia, i contagi tra i più piccoli preoccupano. Tant'è che il presidente Emiliano, nella lettera all'Ufficio scolastico regionale, ha ricordato che «nel frattempo corre la nuova variante Omicron: non sappiamo ancora molto - ha avvertito auspicando di evitare feste e recite - ma i dati che vengono dalle nazioni che la stanno fronteggiando da più tempo ci dicono che è molto più contagiosa della variante Delta, con un tempo di raddoppio dei contagi compreso tra 2 e 3 giorni».

Per questo «è fondamentale» rispettare le misure anti Covid, «evitando situazioni di possibili assembramenti come recite e festeggiamenti. Un piccolo sacrificio che può però contribuire a preservare la serenità per le festività dei prossimi giorni».

Bene anche gli over 50

Un pugliese over 50 su due ha già ricevuto la terza dose di richiamo (50,09%): sono in tutto 1.176.273. Il 70,62% delle persone con più di 80 anni ha ricevuto la terza dose (media nazionale, 68,43%). Mentre sono 3.163.849 i pugliesi che hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari al 88,3% della popolazione over 12 (media nazionale, 85,44%). I dati sono pubblicati dalla Regione Puglia sui propri canali social.