Vaccini in casa, primo rinvio. Migliaia di anziani in attesa

«Grazie all'accordo con i medici di base dal 15 marzo partirà la campagna delle vaccinazioni in casa per gli over 80 che non possono recarsi presso un punto vaccinale». Ad annunciarlo a inizio marzo era stato l'assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Le prime somministrazioni di vaccino Moderna a domicilio attese per oggi, tuttavia, slitteranno di qualche giorno. Asl, Dipartimenti di prevenzione, medici di medicina generale e farmacie pugliesi sono ancora al lavoro per definire i dettagli tecnici della macchina organizzativa che dovrebbe garantire la vaccinazione in casa a circa 30mila anziani che necessitano di assistenza domiciliare integrata o sono temporaneamente impossibilitati agli spostamenti. Prime somministrazioni che non potranno essere garantite prima di domani. O forse, mercoledì o giovedì. «Le Asl stanno ancora trasmettendo ai medici di base gli elenchi degli assistiti che in queste settimane hanno prenotato il vaccino a domicilio» ha chiarito nelle scorse ore il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Lecce Donato De Giorgi. «Dopo aver preso visione degli elenchi, e una volta ricevute le fiale di vaccino con annesse borse frigo indispensabili per il trasporto, i medici dovranno stilare il calendario delle vaccinazioni a domicilio avendo cura, comunque, di non tralasciare i servizi ambulatoriali per gli altri pazienti» ha rimarcato De Giorgi. Il presidente dei medici salentini ha inoltre ricordato che a causa dei ritardi nelle consegne e dei tagli alle forniture ad ognuno dei 3.800 medici di base pugliesi per il momento potrà essere garantita una sola fiala di vaccino Moderna. In tutto dieci dosi, dunque. E da somministrare nel tempo massimo di 6 ore. «Ecco perché vanno stilati elenchi dettagliati di assistiti da vaccinare ma anche di eventuali riserve, nel caso in cui non tutti i pazienti siano disponibili all'immunizzazione». Ma è proprio in relazione agli elenchi ancora parziali dei soggetti da vaccinare a domicilio che secondo il segretario della Fimmg Puglia Monopoli i conti non tornano. «Secondo i nostri elenchi gli assisti da vaccinare a domicilio in tutta la regione dovrebbero essere circa 30mila. E invece solo in provincia di Bari i prenotati sono già in 20mila. I conti non tornano. Somministreremo il vaccino a domicilio solo a chi ne ha davvero diritto. Gli altri dovranno attendere il proprio turno». Anomali riscontrata anche dai medici salentinì, come conferma De Giorgi. E così, alla vigilia dell'avvio del nuovo step della campagna vaccinale pugliese, a fare il paio con i furbetti ora potrebbero essere anche i pigri. Ma tant'è. «Da un primo raffronto tra i nostri elenchi e le prime liste di prenotazione trasmesse dalle Asl ai medici c'è un disallineamento che in alcuni casi è significativo. Temiamo che qualcuno possa aver richiesto la vaccinazione a domicilio anche senza averne diritto - scende nel dettaglio il segretario della Fimmg - Ma in questa fase non sono ammesse eccezioni: i pugliesi non devono essere pigri o provare a saltare la fila». Dunque, l'avvertimento di Monopoli e De Gorgi: «Vigileremo e in caso di anomalie evidenti e riscontrate, faremo slittare la somministrazione di chi non ne ha diritto».

E a proposito di furbetti, nell'inchiesta su presunti illeciti compiuti nella campagna vaccinale la Procura di Bari ha ascoltato come persone informate dei fatti l'assessore pugliese alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e il coordinatore del Nirs, il Nucleo ispettivo regionale, Antonio La Scala. L'audizione è avvenuta dinanzi al pm inquirente, Baldo Pisani, il quale avrebbe chiesto i dettagli sulle regole fissate dalla Regione Puglia per le categorie da vaccinare con priorità possano aver in qualche modo aperto corsie preferenziali a soggetti che non avevano diritto. La Procura nei giorni scorsi ha, inoltre, acquisito atti e circolari regionali contenenti le linee guida sulla campagna vaccinale. Intanto a ieri pomeriggio erano quasi 100mila gli over 80 già vaccinati in Puglia su un totale di prenotati di circa 170mila. Tra il personale scolastico, invece, i vaccinati sono 78.268 rispetto ad una platea di circa 80mila aventi diritto, 12.690 tra le forze dell'ordine.

