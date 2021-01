Vaccini a ritmo lento: somministrate fino a oggi solo il 5,8% delle dosi. «Ma ora acceleriamo». L'appello dei medici di base

Le vaccinazioni anti Covid in Italia ancora non decollano come sta avvenendo in altri Paesi e la Puglia segue lo stesso andamento nazionale. Sino a ieri, aggiornamento ufficiale delle 17 del ministero della Salute, da Foggia a Lecce erano 1.504 le dosi somministrate su 25.855 flaconi a disposizione, il 5,8%. Mantenendo questo ritmo di circa mille al giorno, ci vorrebbero tre mesi solo per completare la fase 1 che riguarda 95mila pugliesi, tra operatori sanitari, socio sanitari, ospiti e dipendenti delle Rsa. Troppo rispetto alla necessità di stringere i tempi, ma dalla Regione assicurano che, passato il periodo di festività e con il rientro di chi è in ferie, ci sarà un'accelerata.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Vaccini, partita la Fase 1 in Puglia. Somministrate in un giorno...



Sono 780 le donne vaccinate, 724 gli uomini; gli over 90enni vaccinati sono 17, nella fascia di età tra 80 e 89 anni sono state vaccinate 27 persone, tra i 70 e 79 anni i vaccinati sono 20. Al momento, gli operatori sanitari e socio-sanitari pugliesi vaccinati sono 1.390; il personale non sanitario 52; gli ospiti delle Rsa appena 62. Complessivamente, la fascia di età più vaccinata è quella tra 50 e 59 anni, sono 393 le persone che hanno ricevuto la prima dose, segue la fascia 40-49 anni con 329 vaccinati. In Puglia entro il 25 gennaio dovrebbero essere distribuite 121 scatole di vaccino anti-Covid Pfizer, ogni scatola contiene circa 195 flaconcini e da ogni flacone è possibile realizzare 6 dosi. Questo significa che entro il 25 gennaio la Puglia dovrebbe avere a disposizione 142.176 dosi, oltre le 95mila già previste. È quanto si legge nel Piano strategico anti Sars-Cov2 della Regione Puglia inviato dall'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, e dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, a tutte le Asl e ospedali pubblici. Per ora, si tratta di un programma che dovrà essere confermato nelle prossime ore dalla struttura commissariale nazionale.



Le prossime consegne, così come vengono riportate nel piano, sono previste il 4 gennaio e poi a seguire 11, 18 e 25 gennaio. Sono 11 le farmacie dislocate su tutto il territorio nelle quali vengono conservate le dosi all'interno delle celle frigorifere; 28 invece i punti vaccinali che, però, dovrebbero aumentare. La Regione Puglia, secondo quanto dichiarato dall'assessore regionale Pierluigi Lopalco, si è posta l'obiettivo di consumare le prime 25mila dosi in una settimana, ma occorre invertire la rotta: per centrare il traguardo, infatti, sarà necessario effettuare almeno 3.500 somministrazioni al giorno, il triplo rispetto all'andamento attuale. «Nei prossimi giorni ha dichiarato Lopalco lo scorso 31 dicembre, in occasione dell'avvio della campagna - intendiamo accelerare questa somministrazione, perché l'obiettivo è quello, entro una settimana, di concludere la gran parte dei vaccini che sono stati spediti in questa prima tranche».



Intanto, dai medici di medicina generale pugliesi arriva l'appello agli operatori sanitari a vaccinarsi: «Il prezzo pagato dalla categoria - è l'invito di Donato Monopoli, segretario regionale del sindacato dei medici di base Fimmg - è molto alto considerato il numero dei medici caduti in questa epidemia e noi medici di medicina generale siamo in prima linea rispetto al rischio di infezione». Anche per questo motivo, «è auspicabile che ognuno di noi si vaccini». Monopoli si è già vaccinato il 27 dicembre scorso e ora chiede a tutti i suoi colleghi di seguire l'esempio. «Certo della tua sensibilità rispetto a questo tema colgo l'occasione per porgerti tanti auguri per un nuovo e sereno anno 2021 ricco di salute e con l'obiettivo comune di azzerare i contagi», conclude nell'email inviata.

Per dare il buono esempio, il 31 dicembre si è vaccinato in Puglia anche Filippo Anelli, il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Intanto, nella lotta al Coronavirus c'è una novità: la fabbrica pubblica di dispositivi di protezione individuale della Regione Puglia, gestita dalla Protezione civile regionale, ha ottenuto la certificazione con marcatura CE per le mascherine chirurgiche come dispositivo medico e per le mascherine Ffp2 come Dpi di terza categoria, il più alto grado di riconoscimento. Lo ha annunciato il coordinatore della Protezione civile regionale, Mario Lerario. I prodotti, realizzati nella prima e unica fabbrica pubblica italiana di Dpi, non sono destinati alla vendita ma possono essere distribuiti gratuitamente alle aziende sanitarie, ospedali e alla popolazione in caso di necessità. La fabbrica è nata la scorsa primavera, durante la prima ondata Covid quando in tutta Italia c'era una grave carenza di Dpi, tanto che la Regione Puglia fu costretta ad acquistare mascherine e tute dalla Cina e dalla Russia.

Ultimo aggiornamento: 07:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA