Vaccinazioni in aumento ma l'obiettivo della Regione resta ancora molto lontano

Circa 22mila vaccinazioni in 24 ore, la Puglia accelera la campagna anti Covid, ma si è ancora ben lontani dall'obiettivo di 40mila posto dall'assessore Pierluigi Lopalco.

L'accelerazione dopo Pasquetta

Dopo Pasquetta, la Puglia ha intensificato le inoculazioni, passando prima da 11mila a 15mila dosi in un giorno, poi 20mila e ieri è stato sfondato anche il tetto dei 20mila vaccini.

Nella prima giornata di somministrazioni Astrazeneca agli over60, sono state oltre 10mila le dosi inoculate ai 79enni, complessivamente in Puglia sono 788.269 i sieri utilizzati dal 27 dicembre. Si temeva caos e file davanti agli hub ma, salvo qualche eccezione soprattutto nel Foggiano, non si sono registrati particolari disagi. Tutto è filato liscio e, nel tardo pomeriggio, dopo aver smaltito tutti i 79enni prenotati, i medici hanno proceduto a immunizzare anche i non prenotati e non solo i 79enni. L'input della task force regionale è di dare priorità a chi ha aderito alla campagna vaccinale e ha la prenotazione, ma poi di aprire a tutti gli over 60 per evitare che le dosi possano andare perse e per vaccinare quante più persone possibili nel minor tempo.

Le fasce d'età

Proseguono anche le prime e seconde dosi agli over80, ai pazienti fragili e ai caregiver. Oggi sarà aperta la vaccinazione con Astrazeneca dei 78enni senza fragilità (nati nel 1943), mentre mercoledì sarà avviata la doppia annualità (nati nel 1944 e 1945), quindi dei 77enni e 76enni. Si va avanti sino ad esaurimento dei vaccini disponibili.

«Da oggi (ieri per chi legge, ndr) parte l'appello a tutta la popolazione. Fino ad ora il piano vaccinale ha previsto la vaccinazione di determinate, selezionate categorie. Siamo partiti dagli ospiti delle Rsa, gli operatori sanitari e via via altre categorie. Oggi si parte con la vaccinazione per classi d'età ed è un punto di svolta», ha detto l'assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco intervenendo ieri mattina all'inaugurazione nella Scuola volontari dell'Aeronautica militare di Taranto di un nuovo hub vaccinale. «Si parte dai 79 anni - ha spiegato Lopalco - e poi giù fino a coprire fino ai 60 anni. Questa settimana ci concentreremo sui 70enni. Abbiamo siti vaccinali di questo tipo ormai in tutta la regione e ringraziamo davvero tutti, a cominciare dalle forze armate che ci stanno dando una mano incredibile nella logistica e nell'allestimento di questi centri di vaccinazione. Proprio per rendere la vaccinazione accessibile, veloce, fruibile da tutti».

Le rassicurazioni su Astrazeneca



Lopalco ha provato anche a rassicurare i pugliesi su Astrazeneca: «È un ottimo vaccino ha garantito - è stata fatta purtroppo tanta confusione. È un vaccino estremamente efficace e in questa fascia d'età è sicuro al cento per cento. È un vaccino sicurissimo e quei pochissimi, rarissimi, eventi avversi che sono stati segnalati in Germania si sono tutti verificati al di sotto dei 60 anni d'età e soprattutto in donne giovani. Quindi una persona che si trova tra i 60 e i 79 anni deve approfittare subito di fare questa vaccinazione perché fare un vaccino oggi significa evitare di andare a finire in ospedale. Siamo ancora in piena ondata pandemica. Dobbiamo accelerare con le vaccinazioni». Per accelerare, ha affermato Lopalco, «noi ce la stiamo mettendo tutta. Adesso dobbiamo avere un obiettivo tutti quanti: dobbiamo sconfiggere il virus e il virus lo si sconfigge solo con la vaccinazione».

Ieri nell'Asl di Lecce attivati i 12 punti vaccinali di popolazione per i cittadini con meno di 80 anni: fino alle ore 13 sono stati 1.762 i 79enni vaccinati. Sono continuate le vaccinazioni degli over 80 con prime e seconde dosi: sono 37.992 gli ultra80enni a cui è stato somministrato il siero, tra questi 25.273 hanno ricevuto la seconda dose. Proseguono le vaccinazioni domiciliari e ambulatoriali dei medici di medicina generale: 3822 le dosi inoculate. Nella Asl di Brindisi alle 14 di ieri erano stati vaccinati circa mille 79enni. Otto i centri vaccinali aperti: Marconi, Flacco e PalaVinci a Brindisi, Conforama a Fasano, palazzetto dello sport a Ceglie Messapica, palestra della scuola De Amicis a Francavilla Fontana, struttura tensostatica a Oria, scuola primaria a San Donaci, centro pressostatico a San Vito dei Normanni. È in via di definizione, inoltre, il nuovo cronoprogramma per le vaccinazioni affidate ai medici di medicina generale. Finora sono state 4.630 le somministrazioni domiciliari e negli studi da parte dei medici di famiglia riservate a over 80 e soggetti fragili. Nel Tarantino, ieri, sono stati vaccinati 750 79enni: 330 (di cui 132 Pfizer e 198 Astrazeneca) presso la struttura installata alla Scuola volontari dell'Aeronautica militare a Taranto, 180 a Ginosa (di cui 81 Pfizer e 99 Astrazeneca) e 240 a Manduria (di cui 100 Pfizer e 140 AstraZeneca).