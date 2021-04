Caregiver, vaccinazioni straordinarie aperte anche a chi assiste disabili adulti: basta presentarsi nei centri

Non solo chi assiste i bambini con disabilità gravi: nella giornata di oggi è infatti possibile vaccinare anche i caregiver di persone adulte con disabilità. La notizia è circolata velocemente questa mattina via chat tanto che si temeva si trattasse di una fake news. Invece la situazione è confermata dai centri vaccinali di Lecce, Brindisi, Taranto, dove ci sono molti vaccini disponibili e l’affluenza degli aventi diritto è stata bassa e si è quindi deciso di allargare la platea.

La nota della Asl

«Nella sessione straordinaria di Pasqua e Pasquetta - comuicano dalla Asl -: oggi e domani potranno essere vaccinati anche caregiver e conviventi di persone con grave disabilità, ex articolo 3 comma 3 della legge 104 del 1992, con età superiore ai 16 anni.

La macchina organizzativa predisposta dalla Asl per queste due giornate consente di estendere la categoria di soggetti che possono essere vaccinati anche ai caregiver e familiari conviventi di soggetti estremamente vulnerabili maggiori di 16 anni, inclusi gli anziani con gravi disabilità. I caregiver che vogliono vaccinarsi devono essere maggiorenni e non devono essere in condizione di fragilità».