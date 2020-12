Vaccinazione conclusa in Puglia. Giornata nel segno delle donne: dottoressa, specializzanda, infermiera, ospite di una Rsa. Da loro il primo esempio: «Evviva»

«Le operazioni di somministrazione delle prime 505 dosi di vaccino anti covid in Puglia si sono appena concluse. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del Vaccine Day, a chi in queste ore sta testimoniando a parole e con gesti concreti l'importanza di credere nella scienza per tutelare la propria salute e quella degli altri. La macchina organizzativa in Puglia ha funzionato bene. La stessa attenzione sarà messa quando arriveranno le nuove dosi di vaccino, circa 95 mila dosi per la nostra regione, a partire da gennaio». Sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.

LA PRIMA DOSE

«Evviva!». Con questa esclamazione della dottoressa Lidia Dalfino è iniziato alle 9.27 il V-Day in Puglia. Nel Policlinico di Bari, la dirigente medico della rianimazione covid è stata la prima a ricevere il vaccino prodotto dalla Pfizer. Dopo di lei è toccato ad altre due donne: una specializzanda ed una infermiera. «Finalmente è arrivato questo momento, è davvero un grandissimo sollievo» ha aggiunto la dottoressa Dalfino. «Io, come tutti coloro che lavorano in area covid - ha aggiunto - sono straconvinta che questo sia un giorno di svolta. La speranza è che lo comprendano tutti e che si aderisca in massa a questa campagna vaccinale». «È solo l'inizio, però è un inizio importante - ha commentato con soddisfazione l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco - È una giornata simbolica perché la lotta a questo virus è partita contemporaneamente in tutta Europa, in tutta Italia e in tutte le province pugliesi. Oggi è anche per noi una giornata di test per verificare il funzionamento della macchina organizzativa della campagna vaccinale. La prima fase vera e propria inizierà nei prossimi giorni - ha spiegato Lopalco - man mano che arriveranno i quantitativi di vaccino necessari per vaccinare le prime 95mila persone in Puglia, operatori sanitari ed ospiti delle Rsa. Fino ad ora abbiamo una adesione molto buona, con 50mila persone già registrate sul nostro sito ma ricordiamo agli aventi diritto che fino alla fine dell'anno continueremo a prendere adesioni».

UN GIORNO STORICO

«Sono emozionatissima e orgogliosa di essere testimone di un progresso scientifico importantissimo, forse uno dei più grandi della nostra storia». Lo ha detto Lucilla Crudele, medico specializzando del Policlinico di Bari, che per seconda ha ricevuto il vaccino anti Covid in Puglia. «Mi sento grata a chi ha preparato il vaccino - ha sottolineato - è importante perché noi medici in questo modo potremo avvicinarci di nuovo ai pazienti con tranquillità, senza la paura del contagio e nello stesso tempo i pazienti potranno diminuire sempre più. Potremo tornare alle nostre vite prima della pandemia». Lucilla definisce la sua esperienza nel pronto soccorso come «dura, soprattutto per la portata emotiva, oltre allo stress fisico, nel vedere pazienti per i quali non riuscivamo a fare abbastanza». «È quello per cui ci preparano e studiamo - evidenzia - ma non me lo aspettavo in maniera così travolgente. Ecco perché è ancora più bello essere qui oggi». A chi ha dubbi sul vaccino, la dottoressa dice che «non c'è da essere scettici quando si tratta della salute nostra e soprattutto dei più fragili che non potranno fare il vaccino e saranno protetti invece dalla nostra vaccinazione». «Quindi - conclude - dobbiamo farlo per noi ma soprattutto per le persone fragili. Così come è importante portare una mascherina, oggi è importante fare il vaccino».

LA RINASCITA DOPO IL BUIO

«Credo sia una rinascita dopo mesi di tanto buio, considerando che da marzo viviamo questa condizione. Oggi vorrei aprire le porte a questa nuova speranza, finalmente vediamo la luce alla fine del tunnel. Vorrei essere un inizio e uno stimolo per tutti». Lo ha dichiarato l'infermiera Anna Ventrella, caposala del reparto di medicina interna Covid del Policlinico di Bari, terza persona vaccinata in Puglia contro il Covid.

Maria Caldarulo, 94 anni, ospite Rsa (foto Fb Emiliano)​

MOLTO FELICE

Maria Caldarulo, 94 anni, ospite di una Rsa pugliese, è stata la prima ad essere stata vaccinata contro il Covid in una struttura destinata agli anziani. Una sola battuta, ma che racchiude il senso della giornata e di quanti amano la vita, sempre e comunque: «Sono molto felice».

