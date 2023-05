La Puglia regina dell'estate: al primo posto delle preferenze di giugno

La Puglia, con il 15%, si conferma al primo posto delle preferenze dei turisti italiani per le vacanze nel mese di giugno. A dirlo una ricerca dell'istituto di ricerca Ircm, commisionata dal tour operator Vamonos-Vacanze.it, specializzato in vacanze di gruppo.

I dati

Gli italiani, secondo la ricerca, per il 67% di chi viaggia preferisce farlo in Italia. A giugno, oltre alla Puglia, tra le mete preferite ci sono la Sardegna, al 13% con la spiaggia di San Teodoro, e la Sicilia, con Cefalù, al 12%. Una conferma per il Sud Italia, che si contraddistingue per le sue splendide spiagge e i suoi scenari.

Il viaggio inizia online

Secondo la ricerca dell'agenzia viaggi quest'estate sarà l'e-commerce a trainare la ripresa del turismo. Quest'anno il trend è in netta ripresa, tant'è che il portale online prevede un aumento del 11% nel suo fatturato rispetto allo scorso anno.

Le tendenze

Le nuove tendenze - secondo l'analisi - sono legate essenzialmente ai nuovi comportamenti dei viaggiatori. Al momento della scelta della vacanza è ormai indispensabile una ricerca online. Il 74% dei viaggiatori usa soltanto il web per ispirarsi o cercare informazioni prima di scegliere un viaggio. Il 4% usa esclusivamente il canale offline, mentre il 22% entrambi. Prevalgono app e web nelle scelte di un viaggio.

Le previsioni

«I viaggiatori sono altamente digitalizzati», hanno sottolineato i responsabili della ricerca.

Secondo i dati raccolti dal tour operator i viaggiatori aumentarenno nel mese di maggio, quando ormai le città d'arte sono già in piena attività e le località balneari stanno preparando tutto in attesa dei primi caldi estivi.