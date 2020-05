Università, su youtube gli incontri di orientamento per scegliere la Facoltà

Ultimo aggiornamento: 11:54

Oltre 40 incontri virtuali per conoscere meglio servizi, opportunità e facoltà offerte dall'Università del Salento. Il lockdown non ha fermato l'ateneo pugliese, intenzionato a proporre alle future matricole - per dirla con il rettore Fabio Pollice - «un'offerta formativa di grande qualità. Gli studenti - questo l'invito di Pollice - scelgano UniSalento per investire nel proprio futuro formativo e professionale». Tutti i corsi saranno disponibili al link https://www.youtube.com/playlist?list=PLQN0Q-K1FkmRFU8jqRm-okUbOtL1AIZpb L'articolato programma di contenuti didattici, sbocchi occupazionali, servizi e opportunità dei corsi di laurea dell’Università del Salento si è svolto nel corso di tutto il mese di maggio: l'ultimo incontro, domani, riguarderà la scuola superiore Isufi. Fino a ora sono stati coinvolti 80 docenti e tecnici dell’Ateneo, 30 testimonial e 290 scuole superiori delle province di Lecce, Brindisi, Taranto, Bari e Matera.«L’Università del Salento mette a disposizione del territorio un’offerta formativa di grande qualità, la cui fruizione viene arricchita anche con l’uso degli strumenti tecnologici messi a punto in queste settimane», ha sottolineato Pollice.«Abbiamo approfondito le tematiche relative ai 31 corsi di laurea degli otto Dipartimenti dell’Ateneo e della Scuola superiore ISUFI», ha aggiunto Amedeo Maizza, delegato del Rettore all’Orientamento in entrata e in uscita, «in incontri live che consentiranno di interagire e porre domande su tutti gli aspetti utili per giungere a una scelta consapevole del percorso di studi».