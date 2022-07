Borse di studio universitarie, 78 milioni dalla Regione

La Regione Puglia ha stanziato 78 milioni di euro per le borse di studio universitarie. La Giunta ha approvato i criteri per l'erogazione da parte di Adisu dei benefici, dal servizio mensa a quello residenziale, previsti anche contributi per studenti italiani, in mobilità internazionale e portatori di disabilità.

L'assessore garantisce copertura al 100 per cento

L'assessore Sebastiano Leo ha assicurato che anche per il prossimo anno accademico «è garantita la copertura del 100% degli aventi diritto: tutti gli studenti con i requisiti previsti nel bando riceveranno la borsa di studio Adisu». Grazie alle risorse disponibili nel Pnrr saranno aumentati gli importi minimi delle borse di studio per tutto il periodo di riferimento, 2021-2026.