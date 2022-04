Pagelle Anvur sulla ricerca, i rettori: «Ora diminuire il gap con il Nord»

Pagelle alla ricerca da Anvur, nella valutazione del ciclo 2014-2019: tante le graduatorie prese in esame, con i vari parametri, ma per la Puglia la situazione resta tra luci e ombre. Se - in quella complessiva, tra qualità e quantità - Bari è undicesima, Unisalento, Foggia e il Politecnico si trovano dal 35esimo in poi, in un contesto ben diverso. Eppure il Politecnico di Bari ha risultati eccezionali sui giovani ricercatori. Numeri, da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati