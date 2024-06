Si tratta di definire gli ultimi ritocchi, comunque fondamentali per la perfetta riuscita dell’evento, ma è ormai tutto pronto per il G7, il vertice con i sette Paesi maggiormente industralizzati nel mondo e che si terrà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia. E proprio per non lasciare nulla al caso, si terrà lunedì alle 13.30 una nuova riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno, oltre a una serie di provvedimenti in scadenza, anche un decreto legge con alcune misure relative alla sicurezza del G7.

Proprio ieri intanto, a Brindisi, è stao illustrato il piano di sicurezza, che prevede tutta una seria di misura anche per la sera del 13 giugno nei pressi del Castello Svevo, luogo che ospiterà la cena dei “Grandi” (prevista anche la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella): «Sono misure che sicuramente impattano sulla vita dei residenti di queste aree ma che sono state adottate tenendo conto al massimo delle esigenze della popolazione», ha detto il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale. «Abbiamo fatto un lavoro molto faticoso senza mai trascurare - ha aggiunto - gli affanni quotidiani che questo territorio vive. Non ci siamo mai dimenticati della crisi occupazionale che è incombente». Il prefetto auspica che " questo esito - su cui siamo pronti a scommettere che sarà positivo per la gestione di questo evento - costituisca anche un credito verso questo territorio per poter ottenere un'attenzione maggiore una volta che si saranno spenti i riflettori su questo importante avvenimento». «Occorre avere un'attenzione - ha aggiunto Carnevale - dedicata alle problematiche del lavoro in questa area: ho ben chiaro questo assillo, mentre comunque ci predisponiamo a fare bella mostra della capacità organizzativa verso il mondo intero».

Il questore

«La possibilità di manifestare da parte dei cittadini rispetto a delle politiche di qualsiasi tipo fa parte della nostra Costituzione. Tutti abbiamo diritto a manifestare e bisogna far manifestare chi dissente alle politiche in questo caso, magari del G7. Ma questo non vuol dire fare violenza, vuol dire manifestare le proprie idee nel modo corretto così come consentito dalla legge», ha detto invece il questore di Brindisi Giampietro Lionetti. Secondo Lionetti «sarebbe un peccato arrecare danno al territorio. Creare un problema in un territorio come questo in questo momento sarebbe un problema per l'immagine. Quindi dobbiamo essere tutti partecipi in un sistema unico e far sì che vada tutto nel verso giusto». «Ci saranno delle iniziative - ha concluso il questore - ma credo che chi sarà partecipe a questi eventi ha già capito l'atteggiamento che bisogna tenere. Anche loro da quello che sappiamo faranno un'attività, diciamo non nervosa».

Intanto, ieri mattina sono stati effettuati sopralluoghi negli aeroporti di Brindisi e Grottaglie-Taranto da parte del presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e del presidente di Aeroporti di Puglia (AdP), Antonio Maria Vasile. Erano presenti anche Marco Catamerò, direttore generale AdP, e Patrizio Summa, direttore Progetti Speciali. «La prossima settimana - ha dichiarato Di Palma - i riflettori del mondo saranno concentrati sulla Puglia e sugli aeroporti pugliesi che saranno in grado di garantire servizi di alta qualità. In particolare, gli aeroporti di Brindisi e Grottaglie, scali notevolmente cresciuti nel tempo, sono le basi prescelte per accogliere arrivi e partenze di personalità politiche di assoluto rilievo internazionale: i grandi della terra». Per il presidente dell'Enac «il sistema aeroportuale pugliese è pronto a ricevere le delegazioni dei partecipanti e a offrire un'accoglienza di alto livello e nella massima sicurezza». «Siamo pronti - ha assicurato Vasile - per accogliere nei nostri aeroporti i grandi della terra. Stiamo lavorando da mesi, perché tutto sia impeccabile per accogliere presidenti e delegazioni. Tutto questo è possibile grazie al lavoro di squadra di tutti coloro che quotidianamente operano in Aeroporti di Puglia e che ringrazio, ma non solo». «All'abnegazione degli operatori aeroportuali e dei vertici - ha concluso Vasile - si aggiunge anche il lavoro sinergico e il sostegno totale della Regione Puglia e di tutte le sue strutture. Il G7 rappresenta una grande prova per Aeroporti di Puglia e sono certo che la supereremo con ottimi voti. Ai passeggeri che in questi giorni voleranno dai nostri aeroporti chiedo collaborazione e fiducia nelle nostre infrastrutture. Cercheremo, come abbiamo sempre fatto, di soddisfare tutte le loro esigenze».

