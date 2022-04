Ucraina, Stefàno e Amati (Pd): «Dopo Bucha embargo totale a gas russo»

Ucraina - Russia, le news di oggi dalla guerra. L'orrore di Bucha,«Di fronte alle immagini di Bucha, indignazione e solidarietà non sono più sufficienti: embargo totale, anche del gas, russo. Non possiamo essere in nessun modo corresponsabili dell'invasione dell'Ucraina, non possiamo più in alcun modo finanziare Putin. #PutinWarCrimes». Lo scrive su Twitter il senatore del PD Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche europee a Palazzo Madama.

APPROFONDIMENTI LA GUERRA Ucraina, su Facebook il gruppo per offrire ospitalità ai... LA MANIFESTAZIONE Brindisi, corteo per la pace L'INCOGNITA TURISMO L'intervista/Gianfranco Viesti (economista): «Sulle ferie... LECCE Famiglia ucraina accolta dall'Us Lecce allo stadio "Via del...

Dello stesso avviso il consigliere regionale del partito, Fabiano Amati, che su Facebook lancia il medesimo allarme: «Sarà dura ma assieme agli aiuti per resistere, mi sembra un modo efficacissimo per far trionfare la pace. E pensare che c’è ancora in giro chi sostiene le concessioni territoriali a Putin, cioè la resa, senza mettere in conto che ciò determinerebbe l’uccisione di migliaia di ucraini».