Ucraina, la circolare dell'Esercito a tutte le caserme: "Addestrarsi a combattere"

Addestramento "orientato al warfighting". Ma anche la valutazione dettagliata dei congedi anticipati e il mantenimento dei reparti in prontezza operativa "alimentati al 100%". Infine, un chiaro richiamo ai massimi livelli di efficienza "di tutti i mezzi cingolati, gli elicotteri e i sistemi d'arma dell'artiglieria". Lo Stato maggiore dell'Esercito italiano scrive a tutte le caserme italiane, Puglia compresa. La circolare porta la data del 9 marzo e fa riferimento ai "noti eventi" e alle "evoluzioni sullo scacchiere internazionale". Alla guerra in Ucraina, in altre parole.

Lo Stato maggiore: «Documento a esclusivo uso interno»

E' un documento "ad esclusivo uso interno di carattere routinario". Così lo Stato maggiore dell'Esercito definisce la "lettera che sta circolando su alcune chat di messaggistica istantanea" relativa alla situazione internazionale. E' un documento, prosegue lo Stato maggiore, "con cui il Vertice di Forza Armata adegua le priorità delle unità dell'Esercito, al fine di rispondere alle esigenze dettate dai mutamenti del contesto internazionale. Trattasi dunque di precisazioni alla luce di un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti". A diffondere il documento è stata Rifondazione secondo la quale la circolare "è gravissima", "il nostro esercito si prepara a combattere". "Il governo chiarisca immediatamente al Paese. Bisogna fermare questa spirale di guerra", sottolinea la stessa Rifondazione che chiede anche che il governo riferisca in Parlamento circa il ponte aereo da Pisa alla Polonia.