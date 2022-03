Ucraina: il presidente Emiliano firma 4 decreti e istituisce il comitato d'emergenza

Si costituisce il comitato per l'emergenza profughi in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato quattro decreti per l'emergenza causata dalla guerra in Ucraina.

Con il primo è stato costituito il «Comitato regionale per l'emergenza Ucraina» a cui partecipano i rappresentanti della Regione, le Prefetture, i rappresentanti di Questure, Comando regionale dei carabinieri e della guardia di finanza, Comando provinciale dei vigili del fuoco, l'Anci Puglia e l'Upi Puglia.

I sindaci saranno chiamati a reperire «soluzioni urgenti di alloggiamento e assistenza temporanee». È stata anche nominata una struttura di supporto in ambito di Protezione civile e in ambito sanità.

La nota della Regione

Il presidente Emiliano, in qualità di “Commissario delegato per il coordinamento dell’organizzazione del concorso del sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina”, ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, ha emanato 4 decreti:



1. decreto di costituzione del “Comitato regionale per l’emergenza Ucraina” a cui partecipano: rappresentanti della Regione, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, rappresentanti di Questure, Comando regionale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’ANCI Puglia e l’UPI Puglia;

2. decreto Soggetti Attuatori che stabilisce:

a. di avvalersi dei Sindaci dei Comuni del territorio regionale, in qualità di Soggetti Attuatori, per reperire "soluzioni urgenti di alloggiamento e assistenza temporanee”;

b. di individuare il Soggetto Attuatore per il coordinamento dell’organizzazione del concorso del sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina;

c. di individuare il Soggetto Attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure relative all'assistenza sanitaria nei riguardi della popolazione ucraina;

d. di individuare la struttura commissariale di supporto del Commissario delegato;

3. decreto nomina della struttura di supporto al Soggetto attuatore (ambito Protezione civile) di cui al punto 2 comma b;

4. decreto nomina della struttura di supporto al Soggetto attuatore (ambito Sanità) di cui al punto 2 comma c.