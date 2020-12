«Tute protettive, ma solo dalle polveri, non dai virus»: esposto dei medici alla Procura. Il caso delle etichette sovrapposte

Al personale sanitario di Taranto sarebbero state destinate tute protettive per l'emergenza Covid contraffatte con un'etichetta che riporta il codice 3-B/4-B per protezione dal rischio biologico sovrapposta a quella originale

con il codice 5-B/6-B, che garantiscono solo la protezione dalle polveri e sono tipicamente usate in agricoltura. È questo il contenuto dell'esposto presentato alla Procura di Taranto dal sindacato Anaao Assomed, tramite il segretario aziendale Giancarlo Donnola, che ha denunciato i fatti oggetti dell'esposto durante la trasmissione televisiva di Rete4 “Fuori dal coro”.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Dalla Cina altre 26 tonnellate di dispositivi di protezione per...

Donnola ha precisato nel servizio televisivo che «i colleghi del 118 che fanno parte dell'Anaao hanno ricevuto tute con etichette sovrapposte e la scoperta è stata fatta per un difetto di taroccamento, se vogliamo dire così. L'etichetta sulla difesa dal rischio biologico è stata sovrapposta a quella originale, ma non interamente».

Lo scorso è stato depositato un primo esposto, da parte di un dipendente del 118. «Alla magistratura - ha detto Donnola - poniamo questo quesito: sono tute per uso chimico o uso industriale spacciate per uso biologico? Si tratta di tute che portano medici e infermieri quando vanno a prelevare i pazienti e dovrebbero servire a garantire non solo al dipendente di non prendersi un contagio da Covid, ma anche ai pazienti che vengono trattati dopo di non essere contaminati a loro volta».

Ultimo aggiornamento: 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA