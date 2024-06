Il turismo in Puglia continua a crescere: per il 2023 con 4,7 milioni di arrivi, 16,8 milioni di presenze e un incremento di oltre 10 punti percentuali sul 2019, la Regione è la seconda del Sud, dopo la Campania, nella classifica dei movimenti turistici in entrata. Ma la dodicesima in Italia: nonostante le performance positive e il costante incremento di flussi dall’estero rimane, infatti, ancora indietro rispetto alle regioni italiane che, storicamente, ospitano il maggior numero di turisti internazionali. In Puglia gli stranieri in vacanza si fermano infatti ancora solo al 30% circa del totale, mentre, al contrario, si registra un elevato numero di turismo interno degli stessi pugliesi.

Il dossier

Il report relativo al 2023, presentato dal Gruppo di lavoro inter-istituzionale sul turismo, “Alloggiati web”, costituito nel 2023 nell’ambito del protocollo d’intesa “Sviluppo e valorizzazione dell’informazione statistica sul turismo” sottoscritto dall’Istat e dal ministero del turismo, mette in evidenza, dunque, per quel che riguarda il territorio pugliese, un comparto ancora giovane e in fase di maturazione e consolidamento dal punto di vista della reputazione. Rispetto al 2022 il valore percentuale di crescita di arrivi e presenze in Regione si attesta sull’ 8,8% e sul 4,4% mentre rispetto al 2019 è del 11,0 e 9,0%. A livello nazionale il 2023, però, secondo l’analisi presentata, ha registrato i valori più elevati osservati da sempre dalle rilevazioni sul turismo ed è stato, in sostanza, quello della vera ripartenza post pandemia con oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze negli esercizi ricettivi presenti sul territorio. Tra il 2019 e il 2023 i vacanzieri arrivati nelle strutture ricettive italiane sono aumentati di 3 milioni di unità, con +2,3% rispetto al 2019, mentre le presenze turistiche di 14,5 milioni (+3,3%). Rispetto al 2022 sono invece circa 16 milioni gli arrivi in più rispetto, +13,4% e oltre 39 milioni le presenze con +9,5%.

A livello territoriale il maggior numero di presenze si è registrato nel Nord-est, dove si concentrano circa 177 milioni di presenze, pari al 39,2% del totale nazionale; seguono il Centro (24%) e il Nord-ovest (17,7%). La regione con il maggior numero di presenze (15,9% delle presenze nazionali), seguita dal Trentino-Alto Adige (12,4%), dalla Toscana, dalla Lombardia e dal Lazio (tutte di poco superiori al 10%); la prima del Mezzogiorno è la Campania, con il 4,5% delle presenze nazionali, poco più di 20 milioni di presenze. Interessanti le rilevazioni sulla clientela estera che, dopo la pausa obbligata dovuta alla pandemia, negli anni 2020-2022, è tornata a prevalere su quella domestica: nel 2023 il 52,4% delle presenze turistiche nel Paese sono riferite a clienti non residenti in Italia. Situazione consolidata nelle regioni del Nord che ospitano le grandi città d’arte e i grandi complessi alberghieri ma inversa in quelle del Sud: in Puglia nell’anno di riferimento il 69,6% dei turisti era residente in Italia e il 30,4% all’estero, valori piuttosto lontani dalla media italiana che registra il 47,6% di presenze interne e il 52,4 % di ospiti internazionali.

I territori in cui la clientela straniera è fortemente prevalente rispetto a quella italiana sono la provincia di Bolzano (70,6%) e le regioni Veneto (69,3%), Lazio (64,2%) e Lombardia (62%); in tutte quelle del Mezzogiorno, con la sola eccezione della Campania, la clientela turistica è rappresentata invece in maggioranza dalla componente domestica. Particolarmente orientate verso un turismo spiccatamente domestico sono soprattutto Puglia, appunto, Molise, Abruzzo, Marche, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Puglia, dove oltre due presenze turistiche su tre, ovvero più del 69%, sono riferite a clienti italiani. Negli anni presi in esame dallo studio di Istat e Ministero, inoltre, si evidenzia una crescita spiccata del settore extra-alberghiero per il quale arrivi e presenze sono cresciuti, rispettivamente, del 16,9% e dell’11,0% rispetto al 2022, e presentano incrementi maggiori di quelli del settore alberghiero. Dal punto di vista della distribuzione delle presenze per tipologia di alloggio, il settore alberghiero ha ospitato circa il 61% del totale.

Anche in Puglia il dato è significativo: + 11,5% di arrivi e + 5,6% di presenze rispetto al 16,9 % e 11% della media nazionale. Le rilevazioni del Gruppo di lavoro sono frutto di una analisi dei dati e i metadati del sistema informativo Alloggiati web, ossia delle informazioni acquisite dalla Polizia di Stato: la finalità di questa attività è quella di verificare la qualità e la coerenza di tali informazioni di natura amministrativa con i dati delle indagini statistiche sul turismo prodotti dall’Istat con la collaborazione delle regioni e delle province autonome, e la loro utilizzabilità a fini statistici ad integrazione e a supporto dei dati d’indagine diretta.