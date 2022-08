Gli esperti di turismo , coloro che sono abituati a ragionare sui numeri, sui flussi di arrivi e presenze e sui ricavi, esortano a evitare dichiarazioni affrettate sull’andamento della stagione turistica della Puglia , e a non mettere in correlazione diretta prezzi in aumento e presenze in diminuzione. «I conti si fanno a fine stagione - sottolinea Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del gruppo Nicolaus/Valtur - e penso che la Puglia farà registrare anche ad agosto numeri interessanti». Ma ci sono alcune valutazioni che si possono già esprimere su cosa è oggi la Puglia turistica e cosa deve essere. Ci sono due elementi su cui lavorare per non finire fuori strada: qualità e sostenibilità dell’offerta. Se si segue il percorso della qualità e della sostenibilità, cioè di servizi adeguati in un contesto rispettoso dell’ambiente, non è la diminuzione di arrivi e presenze che deve preoccupare, semmai il contrario: l’overtourism, l’aggressione del territorio da parte di vacanzieri irrispettosi e di indigeni pronti ad affittare stamberghe come fossero case a 5 stelle e spesso in nero. Come in nero sono molte entrate del turismo allargato, cioè delle attività commerciali, grazie all’utilizzo esagerato dello scontrino non fiscale.



Guglielmo Forges Davanzati ha scritto ieri sul Nuovo Quotidiano che «in Puglia, il turismo non produce crescita perché non genera incrementi di produttività, perché i salari in quel settore sono molto bassi ed è elevata la presenza del sommerso. E le prospettive di rallentamento degli arrivi, dovuti al protrarsi della guerra in Ucraina, gettano un’ombra sulle prospettive di sviluppo della regione». Forges Davanzati ha anche ricordato che la Puglia negli ultimi venti anni ha accresciuto la dipendenza dal turismo più del resto del Paese e che «tale crescita è avvenuta di pari passo con la riduzione dell’incidenza dell’industria manifatturiera nella regione».

Il Pil