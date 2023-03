Turismo, la Puglia punta a diventare una "bike destination". Ecco il programma

La Regione Puglia punta sul turismo in bicicletta per destagionalizzare e attrarre un'altra tipologia di vacanzieri. Il programma «Puglia bike destination» è stato presentato questa mattina in Fiera del Levante, dove sino a domani esperti nazionali ed operatori di settore si confronteranno sulle dinamiche di crescita di questo settore.

L'assessore Lopane

«La Regione Puglia punta sui prodotti legati all'outdoor e alla sostenibilità. Dopo il lavoro già avviato sulla rete dei cammini, proseguiamo ora con le azioni sul turismo in bicicletta. L'obiettivo è chiaro: diventare bike destination», ha dichiarato l'assessore al Turismo, Gianfranco Lopane. «Per farlo - ha aggiunto - abbiamo organizzato questa due giorni di confronto con gli operatori, con la rete dell'ospitalità e con le associazioni. Riteniamo che l'offerta turistica della Puglia basata sulla bici deve partire anche dalle indicazioni che vengono dai territori e dettagliare tutti gli aspetti che permettono di costruire una meta 'bike friendly' per i turisti che scelgono la nostra regione. Le progettualità che promuoveremo nei prossimi mesi, a cui destineremo nuove risorse, saranno focalizzate proprio sul cicloturismo e sui relativi servizi. La Puglia, da nord a sud, può regalare da degli scenari incantevoli: attraversarli a piedi o in bicicletta sicuramente dà la possibilità di vivere emozioni uniche».