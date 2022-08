Turismo, italiani e stranieri scelgono il mare e le città d'arte. Ma la Puglia "scompare" dalle mete preferite. Ecco le dieci destinazioni scelte

Mare e città d'arte ammaliano i turisti. Agosto parte con il segno più con prenotazioni effettuate per tempo. E mentre gli italiani premiano Sicilia e Albania, gli stranieri scelgono il bel paese ma non la Puglia, al netto di Bari, decima nella top ten delle mete preferite.

L'analisi di eDreams

È senza dubbio agosto il mese per eccellenza destinato alle vacanze e gli italiani lo sanno tanto da prenotare in tempo voli e strutture ricettive, alcuni anche con grande anticipo, vuoi per assicurarsi la disponibilità del posto, vuoi per garantirsi il risparmio di qualche euro che, in una periodo di ristrettezze economiche e di caro vita, certo non guasta.

Secondo un'analisi effettuata eDreams, piattaforma che mette insieme offerte di biglietti aerei, viaggi last minute, voli e hotel, infatti, la maggior parte degli italiani che partiranno nei prossimi giorni ha prenotato soprattutto a ridosso della vacanza: più del 30% ha bloccato voli e alloggi a luglio, un altro 28% non prima di giugno 2022.

La Sicilia vince

Sembrano lontani i tempi in cui la Puglia era sul podio delle Regioni più cliccate sul web, quel lembo di terra che ha sempre attratto vacanzieri proventi da tutto il mondo e giovani che si riversavano sul litorale - Gallipoli su tutti - attirati anche dai grandi eventi e dalle discoteche più belle del sud Italia. Tra le mete più desiderate dagli italiani per queste settimane salgono sul podio Catania, seguita dall'ambitissima Tirana e da Palermo. In particolare, Catania è la prima scelta per i viaggiatori provenienti dal Piemonte, Tirana è in testa alle preferenze di prenotazione per chi parte da ben 7 regioni italiane, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. L'altra città siciliana in vetta, Palermo, è luogo di villeggiatura per chi sarà in partenza da Lazio, Lombardia e Marche, mentre la prima destinazione sarda in classifica, Olbia, conquista in primis i viaggiatori che partiranno dal Veneto.

Ma gli italiani che partono dalle meravigliose isole nazionali, Sicilia e Sardegna, invece, dove sono diretti in agosto? Scelgono su tutte le storiche città d'arte, una tendenza che li accomuna ai viaggiatori stranieri. Dalla Sardegna si parte soprattutto alla volta di Milano, Roma e Napoli. Dalla Sicilia le prime tre destinazioni sono Roma, Malta e Milano. Quasi la metà, il 46% degli italiani in vacanza ad agosto, viaggerà per un periodo dai 7 ai 13 giorni, il 18% si concederà un break di 5/6 giorni, mentre un 11% staccherà per un periodo più lungo, dai 14 ai 20 giorni.

Top 10 destinazioni preferite dagli italiani agosto 2022

1) Catania 2) Tirana 3) Palermo 4) Olbia 5) Barcellona 6) Cagliari 7) Ibiza 8) Napoli 9) Malta 10) Bari.

Tra i visitatori provenienti dall'estero per agosto si rilevano principalmente francesi (22%), seguiti da tedeschi (18%) e infine spagnoli (18%). Un'affluenza, quella proveniente dall'Europa, che per tutta la stagione estiva ha privilegiato le città d'arte rispetto ad altri tipi di destinazione. Inoltre, 4 turisti stranieri su 10 si fermeranno in Italia nelle prossime settimane per un periodo dai 7 ai 13 giorni, mentre solo il 5% visiterà il Belpaese con una permanenza molto breve, di due giorni.

Top 10 destinazioni preferite dagli stranieri in Italia agosto 2022

1) Roma 2) Milano 3) Venezia 4) Napoli 5) Palermo 6) Catania 7) Bari 8) Pisa 9) Bologna 10) Cagliari.