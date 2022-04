Turismo in Puglia, Emiliano: «Speriamo che la guerra finisca presto»

Con l'arrivo della Pasqua si apre la stagione del turismo in Puglia. Di certo ci saranno gli italiani, ma gli stranieri iniziano a fare capolino nelle città turistiche: Bari e Lecce in primis. Guide turistiche in mano e si parte alla scoperta del territorio.

Bari, la meta preferita dai turisti per le vacanze di Pasqua 2022

«Abbiamo lavorato intensamente intuendo quali potevano essere i rischi di politiche internazionali, e stiamo pregando e lavorando perché questa guerra deve finire il prima possibile», lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in visita alla Borsa internazionale del turismo, che apre oggi a FieraMilanoCity, rispondendo ad una domanda sui timori per la probabile assenza di una parte del turismo straniero.

«Non è un timore ma un dolore - ha detto il presidente - Addirittura tre papi hanno lavorato intensamente per il cosiddetto dialogo ecumenico per riunificare le chiese cristiane dell'oriente e dell'occidente. Quindi per noi questo è un momento di grande dolore, siamo vicini alla sofferenza del popolo ucraino ma anche alle sofferenze del popolo russo, trascinato in una guerra che bisognava evitare e che deve cessare al più presto e stiamo pregando e anche lavorando perché questo possa avvenire il più in fretta possibile».

