Fuga dagli alberghieri e dai professionali: iscrizioni dimezzate dopo la pandemia

In due anni gli iscritti agli istituti professionali per i servizi in Puglia sono diventati la metà. L’onda lunga del “mamma, voglio fare lo chef” sembra essersi esaurita così come si è esaurita la spinta di chi sceglieva una scuola che lo portasse nel mondo del lavoro nel giro di pochi anni. I professionali per i servizi hanno quattro indirizzi base (da cui poi partono ulteriori ramificazioni): agricoltura e sviluppo rurale, servizi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati