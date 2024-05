Sì della Conferenza Stato-Regioni al decreto sull'interoperabilità della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica, l'innovativa piattaforma digitale realizzata dal ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, che prenderà il via a partire dal 3 giugno prossimo.

La banca dati rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, facilitando la mappatura e il monitoraggio del panorama ricettivo nazionale. Attraverso questo nuovo strumento, sarà possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN) da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l'esposizione all'esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

Come funziona



«La Banca dati delle strutture ricettive è frutto di un importante lavoro tecnico condotto e coordinato dal ministero e portato avanti in maniera sinergica e condivisa con Regioni e Province Autonome. Dimostriamo, ancora una volta, come il gioco di squadra centrale nella visione del dicastero e del governo sia la chiave per raggiungere risultati importanti e concreti» dice la ministra Daniela Santanchè. «Con questa piattaforma, basata sul modello di interoperabilità, dotiamo finalmente il sistema ricettivo e l'industria turistica - conclude - di uno strumento di contrasto all'abusivismo e di tutela del consumatore».



Il processo di entrata in esercizio della banca dati si articola in due fasi: una fase sperimentale per lo sviluppo del modello di interoperabilità e una fase a regime. La sperimentazione della piattaforma inizierà con la Puglia a partire dalle 9 di lunedì 3 giugno. «La Regione - dice l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane - con investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, ha saputo costruire nel tempo sistemi informatici all'avanguardia per la gestione delle informazioni degli operatori turistici. Un modello preso a riferimento dal ministero. Questo ci gratifica per il lavoro svolto e l'impegno continuo accanto agli operatori pugliesi che dovranno effettuare il passaggio al Codice Identificativo Nazionale (CIN) ed avranno un vantaggio di circa tre mesi rispetto ad altre regioni per adempiere all'obbligo di legge, così da poter gestire in maniera più efficace eventuali criticità.

Il codice identificativo



Ma cosa cambia per i pugliesi? Il passaggio al Codice Identificativo Nazionale nel resto d'Italia avverrà progressivamente, da settembre e da novembre potranno partire le sanzioni. Questo significa che gli operatori turistici pugliesi avranno un vantaggio di circa tre mesi per adempiere ad un obbligo di legge. La nuova procedura, con passaggi semplici ed intuitivi, sarà supportata come avvenuto finora dagli operatori dell'Agenzia Pugliapromozione a partire dalla prossima settimana, ma ci sarà anche un servizio da parte del ministero.

Sono 51.000 le strutture ricettive della Puglia attualmente registrate al sistema digitale turistico-culturale della Regione Puglia, gestito dall'AReT Pugliapromozione: più di mille alberghi per 105.000 posti letto, 9.000 strutture dell'extra alberghiero (190.000 posti letto) e circa 40.000 le locazioni turistiche rilevate dal 2021 a oggi attraverso il CIS (Codice Indentificativo di Struttura), oltre a operatori di servizi turistici e culturali.

