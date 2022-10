Troppo caldo, le foglie non cadono. Allarme di Coldiretti: "A rischio l'uva da tavola"

Non cadono le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione autunnale, ma continuano a fiorire cespugli ed erbe spontanee per le temperature fuori stagione che hanno fatto scattare di nuovo l'allarme siccità.

L'allarme di Coldiretti

È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Puglia, sul caldo autunnale con temperature superiori alla media del periodo. Oltre a bloccare la normale caduta autunnale delle foglie, l'allungamento della fase vegetativa delle piante rischia addirittura di far ripartire le fioriture, con il pericolo di esporle ai danni di un prevedibile forte abbassamento delle temperature. Nei campi è a rischio la corretta conservazione dell'uva da tavola non ancora raccolta.