Sblocca-Trivelle, Maraschio a Lecce: «Il territorio sia compatto, così orienteremo le scelte del Governo»

«Partiamo dai territori per creare consapevolezza su ciò che accade. Chiederò un appuntamento al ministro Pichetto Fratin e da qusti tavoli emergerà una linea che dovrà essere condivisa con i consiglieri regionali. Mi auguro che su certi temi non si arrivi allo scontro perché sull'ambiente, così come sulla salute, si auspicano soluzioni condivise. Mi auguro che la premier possa riorientare il governo verso scelte di tutela dell'ambiente». Lo ha detto Anna Grazia Maraschio, assessora all’Ambiente della Regione Puglia, che questa mattina nella sede della Regione in viale Aldo Moro a Lecce, ha tenuto un primo incontro sulle trivelle con gli amministratori delle comunità pugliesi della provincia di Lecce e Brindisi congiuntamente a rappresentanti del mondo scientifico.

L'obiettivo dei tavoli

Obiettivo: creare un fronte comune in difesa del territorio e fornire delle informazioni chiare sui danni che queste attività estrattive provocheranno alla Puglia. Per lunedì 23 gennaio, alle ore 11.00, presso la sede della Regione Puglia a Bari, in via Gentile, è previsto invece l’incontro con gli amministratori delle comunità pugliesi della provincia di Bari, Foggia, Bat e Taranto. Dei veri e propri tavoli di consultazione, a margine dei quali è prevista una conferenza stampa.

“Vorrei stringere un patto che ponga fine alla dipendenza dai combustibili fossili - aveva detto Maraschio - un patto per difendere il nostro mare dall’attività estrattive delle trivelle. È quello che chiedo di stringere a tutti gli amministratori, a difesa delle nostre comunità”.

Cosa dice il decreto

L’oggetto dei tavoli di consultazione riguarda la conversione in legge del decreto legge 176/2022 “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica [Aiuti - quater]”, che prevede la possibilità di realizzare nuovi pozzi di estrazione di idrocarburi gassosi nella fascia 9- 12 miglia nautiche, oggi vietati dall’art. 6 comma 17 del Testo Unico Ambientale”.

“Una scelta che va nella direzione opposta a quella auspicata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e dai programmi dell’Unione Europea – sottolinea sempre l’assessora - i nostri mari di Puglia, il Mar Ionio e il Mare Adriatico, hanno un ruolo cruciale nel funzionamento dell’intero Mare Mediterraneo orientale. Si tratta di un mare molto pescoso, proprio per le caratteristiche ecologiche che lo rendono particolarmente produttivo. Un mare che è una risorsa, a più livelli, per tutta la comunità pugliese e che ora è drammaticamente minacciato”.