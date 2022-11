Il Treno della Dolce Vita, prime “crociere” nel 2024: itinerari anche in Puglia

Il nome è evocativo, Treno della Dolce Vita. E gli itinerari riguarderanno anche la Puglia: il percorso "Salento e la Città dei Sassi", da Bari lungo la ferrovia del Sud, tra il Barocco leccese e i sassi di Matera; "La Via Transiberiana e i Sassi di Matera", dalla Capitale alla Città dei Sassi, attraverso la Transiberiana d’Italia (Abruzzo e Molise) e la ferrovia del Gargano .

Con altre vetture in lavorazione presso la Progresso e Lavoro di Brindisi, prosegue il percorso del Treno della Dolce Vita. A parlarne è stato ancora una volta il Ceo di Arsenale, Paolo Barletta sulle colonne di TTG Italia.

Le parole del Ceo

I primi due treni partiranno a luglio del 2024, ma a regime saranno ben sei e attraverseranno l'Italia facendo vivere ai propri ospiti "una vera e propria crociera su rotaia" come riportato da ferrovie.info. "Partiremo con le vendite già quest'anno, ma i primi clienti si muoveranno a luglio del 2024. Avremo in tutto sei treni da 12 carrozze e 31 cabine ciascuna, principalmente suite e deluxe, con servizi di ristorazione e lounge".

L'obiettivo dichiarato è quello di creare un prodotto innovativo, capace di "unire l'esperienza a bordo di un treno di lusso, con la possibilità di visitare l'Italia e i luoghi meno conosciuti". Il Treno della Dolce Vita viaggerà "su tante tratte italiane e si fermerà in corrispondenza di alcuni luoghi. Qui - ha precisato Barletta - le persone potranno scendere e poi risalire a bordo per continuare il viaggio fino alla destinazione seguente. Principalmente saranno itinerari di due notti per scoprire luoghi come Matera, Puglia, i laghi. Avremo oltre 28 itinerari, di cui 6 nel primo anno".