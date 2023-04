Tragedia sui binari: uomo travolto da un treno. Sospesa la circolazione ferroviaria

La linea ferroviaria Brindisi-Bari è al momento bloccata a causa di una tragedia avvenuta in tarda mattinata quando, all’altezza di Monopoli, un uomo è stato travolto da un treno regionale. Il corpo dell’uomo è stato dilaniato dal treno. Sul posto Polizia di Stato, Polizia locale e 118 oltre agli operatori Rfi. Si attende il magistrato di turno per ripristinare la linea. Intanto si registrano enormi disagi con i convogli che subiranno notevoli ritardi. Non si conosce l’identità del deceduto ma si tratterebbe di un gesto volontario come testimoniato da un residente della zona che ha assistito alla scena.