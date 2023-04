Tragedia sui binari: uomo travolto da un treno. Riprende la circolazione ferroviaria

La linea ferroviaria Brindisi-Bari è rimasta bloccata nel pomeriggio a causa di una tragedia avvenuta in tarda mattinata quando, all’altezza di Monopoli, un uomo è stato travolto da un treno regionale. Il corpo dell’uomo è stato dilaniato dal treno. Sul posto Polizia di Stato, Polizia locale e 118 oltre agli operatori Rfi. Non si conosce l’identità del deceduto ma si tratterebbe di un gesto volontario come testimoniato da un residente della zona che ha assistito alla scena.

Pesanti gli effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 180 minuti per quattro treni Alta Velocità, di 65 minuti per un treno Intercity e fino a 90 minuti per dieci treni Regionali. Cancellati sei treni Regionali e un treno Alta Velocità limitato nel percorso.

Nel pomeriggio la circolazione ferroviaria è ripresa.