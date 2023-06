Treni verso Roma e Milano: disagi alla circolazione e bus sostitutivi. Ecco le tratte per cui sono previsti ritardi

La bomba d'acqua di ieri in Basilicata ha creato disagi alla circolazione stradale, presto risolti (un tratto della Basentana era stato chiuso e poi subito riaperto in mattinata), e anche a quella dei treni. E al momento si segnalano rallentamenti e treni soppressi da Taranto verso Potenza, di fatto tutti quelli che dal capoluogo ionico sono diretti a Milano, Torino o Roma. I disagi dovrebbero andare avanti tutto il giorno. Ecco i treni per cui è previsto un percorso in bus.

I treni cancellati di oggi 3 giugno

FR 9514 Taranto (5:27) - Torino Porta Nuova (16:00): il treno ha origine da Potenza Centrale.

I passeggeri in partenza da Taranto possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Salerno, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

FR 9547 Milano Centrale (15:10) - Taranto (0:07): il treno termina la corsa a Potenza Centrale.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Taranto.

IC 701 Roma Termini (6:26) - Taranto (12:55): il treno termina la corsa a Potenza Centrale.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Taranto.

IC 707 Roma Termini (14:50) - Taranto (22:00): il treno termina la corsa a Potenza Centrale.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Taranto.

IC 700 Taranto (8:01) - Roma Termini (15:40): il treno ha origine da Potenza Centrale.

I passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto, Ferrandina e Grassano possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Salerno, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

IC 702 Taranto (13:50) - Roma Termini (21:27): il treno ha origine da Potenza Centrale.

I passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto, Ferrandina e Grassano possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Salerno dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.