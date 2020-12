Ultime ore per i rientri al Sud prima che scatti l'ora rossa: ma i treni sono ormai quasi vuoti

Non c'è virus che tenga, prima che scatti la zona rossa un milione di persone si metteranno in viaggio per tornare a casa o dai parenti negli ultimi giorni di zona gialla. Quello che comincia oggi è il week end del maxi esodo che porterà al Sud tanti docenti, studenti e lavoratori che non vedono l'ora di tornare dalle proprie famiglie per trascorrere insieme le vacanze di Natale. In Puglia nelle prossime ore sono attesi più di 30mila studenti e fuori sede che torneranno a bordo di treni, aerei, pullman e, naturalmente, anche in auto. Un esodo simile a quello di marzo, almeno nei numeri. Un rientro annunciato già da settimane, tanto che le prefetture di Lecce, Brindisi, Taranto, di concerto con i questori, hanno previsto di regolamentare attraverso una serie di controlli nei principali hub di arrivo dei viaggiatori, implementando il numero di agenti e di forze dell'ordine. Non solo. Previste pure verifiche a tappeto di documenti e autocertificazione, oltre alla misurazione della temperatura attraverso i termoscanner per tutti i passeggeri in arrivo in Puglia. Potenziati già da ieri i presidi nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. Occhio anche alle regole in auto. Infatti, chi intende muoversi in macchina dovrà prestare particolare anche alle regole sul trasporto delle persone a bordo, che impongono, se gli occupanti non sono conviventi, di lasciare libero il posto a fianco del guidatore. Nessun problema se a spostarsi è un nucleo familiare convivente, genitori e figli o coppie, ma se amici, colleghi, studenti, lavoratori, familiari non conviventi hanno intenzione di affrontare insieme un viaggio in una stessa macchina non potranno salire più di due passeggeri (oltre a chi guida) e con mascherina sempre indossata. Le multe sono salate.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Rientri di Natale la corsa continua. Sold out anche i voli. E... LE FESTE E LA PANDEMIA Rientri, la carica dei 30mila. Appello di Emiliano: «Fate un...



E mentre gli aeroporti già da giorni registrano il sold out, almeno per i voli più economici, sui treni sembra che il grande esodo non sia ancora cominciato. «Abbiamo viaggiato tranquilli, il treno era quasi vuoto e anche alla partenza non abbiamo avuto alcuna impressione di esodo verso il Sud» hanno commentato due studenti universitari fuori sede di 19 e 24 anni arrivati ieri a Bari da Lombardia ed Emilia Romagna. Sono scesi nella stazione di Bari provenienti rispettivamente da Milano e Modena. Con loro un'altra decina di passeggeri del treno proveniente da Milano e arrivato a Bari alle 17.05 è scesa nel capoluogo pugliese, lasciando dietro di sé carrozze quasi completamente vuote. Per tutto il giorno, comunque, a Bari sono arrivati dalle città del Nord Italia e da Roma treni con a bordo poche decine di viaggiatori. Ma da oggi la tendenza potrebbe invertirsi, considerato che molti hanno lavorato fino a ieri. Qualcuno prima di mettersi in viaggio ha fatto il tampone per accertare la negatività al Covid, soprattutto quello rapido, altri hanno detto invece di averlo prenotato per i prossimi giorni in Puglia.



E a proposito di tampone, il governatore pugliese, Michele Emiliano, ha rilanciato l'appello a fare il test 72 ore prima di partire, per essere più tranquilli ed evitare l'impennata dei contagi. La parola d'ordine è sicurezza, anche perché chi tornerà a casa senza sapere di essere positivo o meno può mettere in pericolo i propri cari, magari proprio quelli più fragili. «Sanno quello che devono fare, se quando arrivano non si catapultano ad abbracciare nonni e genitori ma indossano le mascherine, fanno attenzione, dormono possibilmente in modo separato, meglio ancora» ha detto il presidente intervenendo a una trasmissione televisiva. Nessuna quarantena come a marzo, quando molti focolai sono stati contenuti o addirittura evitati grazie all'isolamento imposto a chi rientrava in Puglia, ma solo buon senso. La guerra contro il virus è tutt'altro che vinta.

Ultimo aggiornamento: 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA