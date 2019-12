Tre bicchieri: in 16 brindano col Gambero Rosso

Nutrita invece la pattuglia dei Tre Bicchieri della Guida Vini d'Italia 2020 Gambero Rosso, presentata anch'essa nei giorni scorsi negli spazi a dir poco fantasmagorici del Chiostro dei Domenicani di Lecce. La terza edizione pugliese dell'evento che premia le etichette più convincenti dell'anno ha visto infatti il massimo riconoscimento della trentatreesima edizione della rossa del Gambero a sedici vini pugliesi: Askos Verdeca 2018 Masseria Li Veli (Cellino San Marco), Castel del Monte Rosso Vigna Pedale Riserva 2016 Torrevento (Corato), Don Antonio Primitivo 2017 Coppi (Turi), Gioia del Colle Primitivo 17 Vigneto Montevella 2016 Polvanera (Gioia del Colle), Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2016 Tenute Chiaromonte (Acquaviva delle Fonti), Idea 2018 Varvaglione 1921 (Leporano), Negroamaro 2017 Carvinea (Carovigno), Oltremé Susumaniello 2018 Tenute Rubino (Brindisi), Primitivo di Manduria Lirica 2017 Produttori di Manduria (Manduria), Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Riserva 2016 Masca del Tacco (Erchie), Primitivo di Manduria Raccontami 2017 Vespa Vignaioli per Passione (Manduria), Primitivo di Manduria Sessantanni 2016 San Marzano (San Marzano di San Gisueppe), Primitivo di Manduria Zinfandel Sinfarosa Terra Nera 2017 Felline (Manduria), Salice Salentino Rosso Donna Lisa Riserva 2016 Leone de Castris (Salice salentino), Salice Salentino Rosso Selvarossa Riserva 2016 Cantine Due Palme (Cellino San Marco), Taccorosso Negroamaro 2015 Cantine Paolo Leo (San Donaci).

I produttori sono stati premiati alla presenza di Stefania Annese, redattrice della Guida Vini e curatrice della Guida Berebene, che ha affiancato Fiorella Perrone e Francesca Pagano dell'Academy Gambero Rosso Lecce nella conduzione della serata.

Tra gli altri prodotti pugliesi in degustazione l'olio Muraglia (Andria) associato alla panificazione del pluripremiato Andrea Godi (pizzeria 400 gradi di Lecce), le ostriche di San Michele e l'ombrina rossa del Gargano di Oyster Oasis, i taralli di Oropan da Altamura, i salumi di selvaggina Sant'Uberto dall'Appennino bolognese, i sottoli dei Contadini e le preparazioni biologiche di Pralina dal Salento. E poi i piatti degli chef locali, da Flavio Pedaci del Don Fausto di Vernole ad Alessandra Civilla (Alex Ristorante di Lecce), che si sono cimentati con un primo di terra e uno di mare. Chiusura a tono con Emanuele Frisenda, chef di Aqua Le Dune di Porto Cesareo, con il panettone creato appositamente per questo Natale. L.Ces.