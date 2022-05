Voli e disagi, passeggeri del Brindisi-Milano fermi in aeroporto da oltre 6 ore. La primavera nera dei trasporti

Dopo i ritardi dei treni diretti verso la Puglia, questa mattina passeggeri fermi in aeroporto da oltre 6 ore per i voli Wizzir Milano-Brindisi e ritorno. I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Due i voli in ritardo

Nella fattispecie, il volo Milano Brindisi W65595 doveva partire alle 6 ed è stato riprogrammato solamente alle 13. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Brindisi-Milano W65508 con partenza prevista alle 9:05 e riprogrammato attualmente alle 15:25.

Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, è possibile farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web www.italiarimborso.it. I passeggeri dei voli in ritardo Wizzair Milano-Brindisi e ritorno, in alternativa, possono chiamare lo 06.56548248 o inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342.1031477.