Caos trasporti, la svolta: bus pieni sino al 75%. Mascherine, il nodo resta

Scuolabus, pullman e treni locali riempiti al 75% della capienza per limitare i disagi alla mobilità in vista della riapertura delle scuole. La modifica alle linee guida stilate dal Comitato tecnico scientifico a inizio agosto pare sia già pronta. E viaggia proprio nella direzione dell'innalzamento dell'attuale soglia di capienza fissata a inizio agosto dagli esperti al 50-60% per evitare l'ondata di nuovi contagi.Una soluzione anti-caos che potrebbe rappresentare un giusto compromesso tra le esigenze di sicurezza e prevenzione da garantire a 8.4 milioni di studenti - dei quali 740mila pugliesi - che si apprestano a tornare in classe e l'onere a carico di Regioni, enti locali e aziende di trasporto pubblico di scongiurare pesanti disservizi ai pendolari. A partire dalle migliaia di studenti che rischiano di restare a terra, soprattutto nelle ore di punta, a causa della riduzione dei posti. E a denunciarlo nei giorni scorsi è stato il presidente nazionale di Asstra Andrea Ghibelli. Se a bordo dei mezzi si possono occupare appena la metà dei posti disponibili, infatti, per l'associazione nazionale dei trasporti è evidente che almeno il 30% degli studenti resterà escluso dal servizio. Da qui, dunque, il pressing delle Regioni su ministero dei Trasporti e Cts e la proposta di aumentare la capienza fino ad un massimo del 75%.La svolta, tuttavia, potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Quello fissato per domani dovrebbe essere, infatti, il confronto deciso per arrivare a un'intesa tra governo ed autonomie locali. La seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni è in programma a partire dalle 16, alla presenza dei ministri della Salute Roberto Speranza, dei Trasporti Paola De Micheli, della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina e degli Affari regionali Francesco Boccia. Ma a riunirsi già per prima sarà la Commissione Trasporti della stessa conferenza. Alle 19, dunque, in sede di seduta allargata ai Comuni e Province il governo punterà a incassare il via libera dei governatori e dei rappresentanti territoriali sulle: Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico. Una ratifica che, se confermata, andrà a fare il paio con il via libera da parte dei governatori e degli enti locali incassato dal governo lo scorso venerdì sul protocollo di gestione per i casi di contagio e eventuali focolai a scuola, documento redatto all'Istituto superiore della sanità in collaborazione con i ministeri della Salute e della Pubblica istruzione e con l'Inail.Si tratta nei fatti, di una serie di indicazioni a cui tutti le scuole italiane di ogni ordine e grado dovranno attenersi in caso di studenti o docenti che manifestino sintomi di contagio in classe o risultino positivi al tampone. Anche se gli esperti ci tenono a sottolinearlo: non basterà un singolo caso confermato di Covid per determinare la chiusura della scuola. A valutare caso per caso dovranno essere i Dipartimenti di prevenzione delle Asl territoriali in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster. Ma anche in base: «Al livello di circolazione del virus all'interno della comunità» di legge nel documento. Ma tant'è.Se sul fronte dei protocolli anti-contagio le regole ormai sono chiare, il vero da sciogliere resta quello relativo all'uso delle mascherine in classe. Al momento le indicazioni del Cts prevedono che dall'obbligo della mascherina in classe siano esclusi i bambini da 0 a 6 anni. Per gli alunni tra i 6 e i 10 anni è invece prevista nei casi in cui non si riesca a mantenere il distanziamento. E comunque, negli spazi comuni. A indossarla sempre dovranno essere, invece, docenti e operatori. E a questo scopo si sta valutando il modello trasparente per facilitare la lettura del labiale. Ma anche gli alunni delle medie e delle superiore dai 12 anni in su e dove non sia possibile rispettare il distanziamento.«La Società italiana di pediatria ha dichiarato che non esiste un problema nell'indossarle, neppure per i più piccoli, a meno che non abbiamo patologie o difficoltà di vario genere» ha tuttavia dichiarato nelle scorse ore il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. A chiarire meglio le regole, in ogni caso, saranno proprio le regole del Comitato tecnico scientifico che dovrebbero essere rese note nella giornata di lunedì. È caos, infine, anche sul calendario nazionale della riapertura: se la data prevista dal ministro Azzolina per il ritorno tra i banchi è stata fissata al 14 settembre, le eccezioni rischiano di farsi numerose: sono diverse le regioni che hanno deciso o potrebbero decidere di riaprire le scuole dopo le elezioni e il referendum del 20 e 21 settembre. Proprio come ha già fatto la Puglia dove per volontà del governatore Michele Emiliano il nuovo anno ripartirà il 24 settembre.