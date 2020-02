Timori per il numero dei posti letto «Siamo in una fase di pre-allerta»

Se gli attuali focolai da Coronavirus dovessero dare vita ad una pandemia, il vero problema sarebbe la tenuta del sistema sanitario pugliese e nazionale: a preoccupare, in particolare, è il numero dei posti letto negli ospedali e quello dei medici e infermieri. Ieri, durante la riunione, la task force regionale ha aggiornato la mappa di posti letto, reparti e terapie intensive nel caso in cui la situazione dovesse degenerare. Allo stato attuale non ci sono problemi, ma come ammette la stessa Regione l'insorgenza di focolai epidemici sono «assai probabili stante la particolare espansività della contaminazione e il flusso di arrivo e rientro in Puglia di numerosissimi cittadini che a causa della adozione delle misure di contenimento adottate in altre Regioni contaminate stanno rientrando presso i luoghi di originaria residenza». Le possibilità, quindi, che il contagio da Coronavirus arrivi in Puglia sono molte, sarà fondamentale non farsi trovare impreparati dal punto di vista organizzativo, evidenzia Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici. «I posti letto non sono sufficienti fa notare Anelli non lo sono già quando c'è il picco della normale influenza che fa andare in sofferenza il sistema».

In Regione si studiano possibili soluzioni, tra queste il blocco di tutti i ricoveri non urgenti. «Siamo in una fase di pre allerta prosegue Anelli ma l'infezione si diffonde molto rapidamente, più di quanto ci aspettassimo. Il numero dei pazienti è salito drasticamente in pochi giorni, forse siamo anche stati sfortunati a non riuscire a beccare il paziente zero e questo non ci ha agevolato».

Negli ospedali vengono consegnati i dispositivi di sicurezza, mascherine e guanti, ma al momento risultano non sufficienti. Mentre ai medici di base non è stato ancora consegnato nulla, come conferma Anelli: «Non abbiamo ricevuto nulla, spero che lo facciano al più presto perché anche noi siamo in prima linea». La raccomandazione ai pugliesi, però, è quella di non presentarsi di persona negli studi medici in caso di sintomi che potrebbero essere collegabili ad una infezione da Coronavirus, la procedura da seguire è quella di contattare il numero verde messo a disposizione da parte del ministero della Salute. «Recarsi nello studio del medico di famiglia o in pronto soccorso ricorda Anelli potrebbe solo peggiorare la situazione. In caso di infezione, potrebbe esserci contagio. E comunque il medico dovrebbe andare in quarantena se esposto e sarebbe un problema per il sistema sanitario perdere personale».

Il presidente della Federazione professionale non nasconde che, allo stato attuale, intravede soprattutto «un problema organizzativo. Le misure introdotte dal governo sono fondamentali, ora le Regioni devono collaborare altrimenti si va in sofferenza». Sull'eventualità che il contagio possa riguardare anche la Puglia, Anelli è in linea con il pensiero della task force regionale: «Credo sarà alquanto complicato tenere il virus confinato solamente nel nord Italia, noi ci stiamo provando ma è davvero difficile ipotizzare questo scenario». Quindi, bisogna prepararsi a fronteggiare anche qui eventuali focolai.



