Test di Medicina, 2.756 aspiranti per 303 posti: solo uno su dieci ce la farà

Sono 2.756 gli studenti che oggi hanno sostenuto all’Università degli studi di Bari il test d'ammissione per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi. Oggi la data attesa che consentirà solo al 10% circa degli aspiranti medici di immatricolasi per l’anno accademico 2022/2023.

I posti disponibili

Per il corso di laurea magistrale in Medicina e Odontoiatria sono 303 i posti disponibili per la sede di Bari, di cui 32 per odontoiatria e protesi dentaria e 6 vincolati per candidati non comunitari, 60 posti invece per la sede di Taranto. Per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia in inglese bisogna aspettare il 13 settembre.