UniSalento, al via i test di medicina e odontoiatria: tutte le regole per la selezione

Al via all’Università del Salento i test ammissione nazionale ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) e in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) – A.A. 2020/21. La prova - aperta a tutti gli studenti che si sono iscritti online attraverso il portale Universitaly - è in programma giovedì 3 settembre a Lecce negli spazi del “Palafiere” in Piazza Palio.

Le operazioni concorsuali si apriranno alle ore 8.30 mentre la prova inizierà alle ore 12.00. L’identificazione e l’ingresso all’interno del Palafiere sarà consentito fino alle ore 11.30, ossia mezz’ora prima dell’inizio della prova.

Il Palafiere sarà organizzato in 16 settori a cui si accederà da 16 ingressi, ciascuno denominato da una lettera dell’alfabeto dalla A alla R. Gli elenchi con l’indicazione dell’ingresso da cui i candidati potranno accedere al Palafiere e che costituirà anche varco di uscita sono consultabili sul sito www.unisalento.it/test-medicina/odontoiatria.

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di mascherine chirurgiche che dovranno essere indossate durante tutte le fasi della prova. Ma dovranno anche portare con sé, già compilata e firmata, la dichiarazione circa lo stato di salute scaricabile dallo stesso sito.

Precedenza a bordo dei mezzi pubblici per tutti i candidati che, muniti di avviso di convocazione alla prova in caso di affollamento, avranno la possibilità di accedere per primi a bordo dei bus durante il giorno della prova. Chi dovesse, invece, utilizzare la propria auto per giungere alla sede dei test avrà la possibilità di usufruire del parcheggio ex supermercato (accesso da viale della Libertà), dei posteggi adiacenti al Palazzetto dello Sport (accesso da Viale Papa Giovanni Paolo II) e dell'area di sosta in via Siracusa (accesso da Viale Papa Giovanni Paolo II).

L’area intorno al Palafiere, invece, sarà interdetta al traffico veicolare.



Ulteriori dettagliate informazioni su www.unisalento.it/test-medicina/odontoiatria

Ultimo aggiornamento: 18:53

