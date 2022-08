Terzo polo, pioggia di polemiche per l'accordo con Cassano. Calenda si difende: «Nessun patto con Emiliano, peggior governatore della Puglia»

C’è imbarazzo tra gli esponenti del Terzo Polo per la scelta dei candidati sul territorio. In maniera inattesa e a tratti paradossale, Teresa Bellanova e compagni si trovano infatti a fare i conti con il “fattore Emiliano”, che dopo aver piazzato buona parte dei suoi nelle liste Pd, ora si ritrova con uno dei suoi fedelissimi nelle liste di Renzi e Calenda: si tratta di Massimo Cassano.

In lista sarà secondo nel collegio di Bari



Difficile dire di chi sia stato il punto messo a segno: se del Terzo Polo che ha strappato Massimo Cassano alla corte di Emiliano oppure del Governatore che in questo modo allarga ancora il suo cono d’influenza. Di fatto il patto con “Puglia Popolare” siglato nei giorni scorsi, che prevede un accordo strutturato sull’intero territorio regionale, vedrà Massimo Cassano, ex sottosegretario al lavoro di Forza Italia e oggi direttore generale di Arpal Puglia, candidato secondo nel collegio di Bari dopo la ministra Mara Carfagna. E la squadra dei suoi in tutta la regione ha già preso posto all’interno degli uninominali del Terzo Polo, compreso il presidente della Lupiae Servizi di Lecce Alfredo Pagliaro. A Taranto invece al secondo posto dopo la Carfagna ci sarà Massimiliano Stellato, il capogruppo in consiglio regionale del partito di Cassano che nel suo comune siede tra i banchi dell’opposizione avendo appoggiato il centrodestra alle ultime elezioni.



La tensione si taglia a fette

L’associazione LibDem, rete di elettori, iscritti e simpatizzanti di partiti liberaldemocratici e riformisti che appoggia il Terzo Polo lancia l’appello: «La notizia della candidatura di Cassano è la peggiore notizia dalla Puglia». E sul territorio il clima è arroventato: «Carlo ti chiedo per piacere di apportare dei cambiamenti delle liste sono previsti dei candidati che tanno in maggioranza con Emiliano e ora si candidano con noi. Non ci vota nessuno in Puglia con queste premesse» scrive Paolo Abete, referente di Azione a Manduria. Mentre da Bari Nicola Giovannetti twitta: «Massimo Cassano rappresenta tutto ciò che Calenda intende combattere: trasformismi, cambi di partito ad ogni elezione, incoerenza, una politica assistenzialista e una gestione sbagliata dei navigator. Rappresenta la morte del terzo polo in Puglia. Qualcuno glielo dica!». L'accusa per Calenda è di aver stretto accordi con gli uomini di Emiliano.

La replica di Calenda



Anche la replica di Carlo Calenda arriva via Twitter: «Questa roba non si può sentire. Io non parlo con Emiliano da quando lo cacciai dal mio ufficio al Ministero. Considero Emiliano il peggior governatore di regione in Italia. Se non vi piace un candidato scrivetelo, ma palle del genere anche no».