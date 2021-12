Terza dose, via ai richiami per la fascia 16-17 anni: agende aperte. Booster anche per i fragili tra 12 e 15 anni

Terza dose di vaccino ai giovani tra 16 e 17 anni e agli adolescenti fragili in fascia 12-15 anni: da oggi in Puglia si allarga la platea di quanti potranno ricevere il richiamo anti-Covid. Ad annunciare il via libera alle prenotazioni è stato il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro.

Da oggi agende aperte: ecco come prenotare

Recependo le direttive del commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo, la Puglia ha...

