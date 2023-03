Terremoto nel Molise, la scossa è stata avvertita anche in Puglia

È di 4,6 la magnitudo della scossa di terremoto con epicentro in Molise, a due chilometri da Montagano, in provincia di Campobasso. Lo rende noto l'Ingv su Twitter. Dalle prime verifiche, ai Vigili del fuoco non risultano danni ma solo richieste di informazioni.

La scossa sarebbe stata avvertita in Puglia, più precisamente nella provincia di Bari e in quella di Foggia. Il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità. Segnalazioni anche dalla Campania, dall'Abruzzo e dal Lazio. Si tratta della seconda scossa a distanza di un giorno da quella avvenuta nella ntte di martedì.

La paura

Qualche crepa sui muri segnalata in alcuni comuni, a Campobasso scene di panico in strada, traffico in aumento, grande spavento, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. Questa è la conseguenza della scossa che poco prima della mezzanotte ha colpito la provincia molisana con epicentro Montagano e che è stata avvertita in tutta la regione e nel vicino Abruzzo fino a Pescara e nella costa adriatica.

Molti molisani hanno inevitabilmente rivissuto l'incubo terremoto, come quello che il 31 ottobre 2002 portò alla morte di 30 persone: tra questi, 27 bambini e una maestra, che persero la vita a seguito del crollo di una scuola a San Giuliano di Puglia.