Terremoto nelle Marche, in ritardo i treni diretti in Puglia. E Easyjet cancella un volo per Brindisi

Terremoto in mare al largo delle Marche e i treni accumulano ore di ritardi. Il traffico ferroviario sulla linea Ancona-Pescara, infatti, è stato sospeso, in via precauzionale, nel tratto tra Pedaso e Porto San Giorgio in seguito alla scossa di magnitudo 4.2 che è stata registrata sulla costa abruzzese, all'altezza di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, alle 11.18. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv-Roma. Altre due scosse di magnitudo 2.4 e 3 si sono verificate rispettivamente alle 13.22 e alle 13.39.

APPROFONDIMENTI IL CASO Aeroporto del Salento, il noleggio auto troppo caro. I commenti dei... IL REPORTAGE Il viaggio/Odissea in treno, 12 ore per fare il giro del Salento I DISSERVIZI Treni da incubo: la metà è senza aria condizionata INCIDENTE SUI BINARI Treno deragliato sulla Roma-Napoli: ritardi di almeno un'ora per... REGIONE Treno più bus, servizi estivi rinforzati in tutta la Puglia I TRASPORTI Treni e bus, più corse per l'estate verso le principali...

La circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica è ripresa solo alle 17.30, dopo che i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno verificato lo stato della linea per permettere ai viaggiatori di proseguire in sicurezza. Per garantire il servizio durante l’interruzione sono stati attivati bus sostitutivi.

Fino a tre ore di ritardo per i treni da Milano e Torino

La sospensione sta già causando qualche ritardo in alcuni treni diretti a Lecce o in partenza dalla Puglia. In particolare, sono almeno due i treni che hanno accumulato notevoli ritardi: il Frecciarossa partito da Torino alle 9.10, che sarebbe dovuto arrivare a Lecce alle 18.50, ha accumulato 164 minuti di ritardo. Al momento l'arrivo a Lecce è previsto per le 21.36. E' di 82 minuti, invece, il ritardo accumulato dal treno Frecciarossa partito da Milano a mezzogiorno e che sarebbe dovuto arrivare a Lecce alle 20.50. A seguito del ritardo, l'arrivo previsto è per le 22.13.

Un altro Frecciarossa, partito sempre da Milano centrale alle 13.05, viaggia con 75 minuti di ritardo e arriverà a Lecce alle 23.05 anziché alle 21.50.

Altri treni hanno accumulato ritardi minori che si aggirano attorno ai 20 minuti. Maggiori aggiornamenti nel corso del pomeriggio.

Easyjet cancella un volo: caos a Malpensa

Ed è stata una giornata da dimenticare anche per i voli, in particolare per moltissimi passeggeri Easyjet, alle prese con cancellazioni improvvise da parte della compagnia aerea. Il volo Milano-Brindisi Easyjet EJU2821 è stato cancellato, rovinando tutti i piani programmati per i viaggiatori diretti in Puglia. I passeggeri, quindi, non si sono potuti imbarcare sul volo in partenza alle 11:30, rimanendo all’aeroporto di Milano Malpensa. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la Puglia per trascorrere l’imminente weekend, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.