Terremoto in Bosnia, le scosse avvertite anche in Puglia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 23.07 di ieri sera in tutta la Puglia. L'epicentro del sisma, di grado 6 e che è stato sentito nettamente in tutta la regione, è in Bosnia, al di là dell'Adriatico: è stato localizzato a una ventina di km a est di Stolac, località non lontana da Mostar, il capoluogo della Erzegovina. Tantissime le segnalazioni provenienti da Foggia e Bari, le città pugliesi più vicine all'epicentro, ma...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati