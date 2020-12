Un Natale meno triste per i pazienti Covid: anche in Puglia le "tende degli abbracci"

Chiusi nei reparti Covid o nelle Rsa, senza la possibilità di vedere i familiari. Una sofferenza in più, in questo Natale, per i pazienti alle prese con coronavirus e gli anziani ospiti delle case di riposo. Ma il Natale, la voglia di abbracciare i propri cari sono più forti persino di quel nemico invisibile e subdolo. Ecco quindi che anche in Puglia sono arrivate le “tende degli abbracci”, strutture realizzate con velo plastificato che con sente di abbracciarsi in tutta sicurezza.

Nella Residenza sanitaria assistenziale Villa Genusia di Ginosa Marina (Taranto), che nelle scorse settimane è stata scossa da un focolaio che ha lasciato dietro malati e vittime, è stata attivata la Stanza degli abbracci, una tenda che rispetta tutte le misure di sicurezza e permette ai pazienti e ai loro familiari di scambiarsi una carezza o un abbraccio. È una struttura gonfiabile divisa al suo interno a metà da una parete trasparente in poliuretano termosaldato molto sottile e leggero a tenuta d’aria, dotato di manicotti nei quali si inseriscono le braccia per raggiungere la persona al di là della parete trasparente e poterla abbracciare oltre che parlarle.

Una Tenda degli abbracci è stata inaugurata anche nell’ospedale Lastaria di Lucera (Foggia), plesso del policlinico Riuniti di Foggia. Due le strutture: una posizionata davanti all’ingresso del reparto di Medicina e Geriatria e l’altra davanti Lungodegenza, entrambi reparti diretti dal dottor Massimo Zanasi. A realizzare la tenda degli abbracci è stato il comitato “Io sto con il Lastaria”, grazie alla collaborazione di alcuni artigiani foggiani.

