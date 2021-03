Assalto al portale “La Puglia ti vaccina”: migliaia in coda e tempi di attesa di circa un'ora

Il portale «La Puglia ti vaccina», per le adesioni alla campagna vaccinale che riguarderà in questa fase la fascia di età tra i 79 e 60 anni, è online da qualche minuto e già sono migliaia le persone in «coda» con un'attesa per accedere di circa 1 ora. Sul sito è possibile trovare ogni informazione riguardo la campagna vaccinale anti Covid e conoscere il proprio giorno e la propria sede per la somministrazione del siero.

In Puglia, infatti, non ci si dovrà prenotare per sottoporsi all'inoculazione, per le persone da 79 a 60 anni in buona salute il sistema sanitario regionale definisce automaticamente il calendario di offerta vaccinale, procedendo in ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini.

Chi vuole vaccinarsi deve soltanto accedere al portale e confermare la propria adesione per visualizzare data e luogo dell'appuntamento. Le adesioni sono partite dalle ore 14.00. Ci sono tre modi per aderire alla campagna vaccinale, attraverso: la piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it; il numero verde 800.71.39.31 o recandosi in farmacia.