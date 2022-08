Torna il grande caldo, temperature al rialzo. La Protezione civile lancia l'allarme

Nelle prossime 48 ore in Puglia è previsto un «incremento delle temperature» con «valori da elevati a localmente molto elevati sulle zone interne e pianeggianti della nostra regione». Lo comunica la Protezione civile pugliese che «invita la popolazione a seguire i consigli generali dettati dal Ministero della Salute», come: evitare di esporsi «al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18); evitare «le zone particolarmente affollate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti»; evitare «l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata».

APPROFONDIMENTI REGIONE Torna il grande caldo africano, sesta ondata in Puglia. Le previsioni meteo REGIONE Caldo africano addio, arrivano piogge e temporali. Allerta meteo in Puglia. Le previsioni

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

GIOVEDI 18 AGOSTO: Nord: Perturbazione atlantica carica di temporali forti in movimento da ovest verso est. Attesi nubifragi e grandinate. Calo termico. Centro: Dopo una mattinata piuttosto soleggiata, nel pomeriggio temporali andranno a interessare la Toscana, cielo a tratti nuvoloso altrove. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e temperature davvero bollenti. Valori termici diurni superiori anche ai 41øC.

VENERDI 19 AGOSTO: Nord: Mattinata ancora piovosa su Lombardia e Nordest, migliorerà dal pomeriggio con spazi soleggiati sempre più ampi. Già soleggiato altrove. Centro: Ultime note instabili con temporali che dalla Toscana si muoveranno verso Umbria, Marche e localmente in provincia di Rieti e Teramo. Sud: Giornata più nuvolosa sul basso Tirreno e in Puglia, anche con qualche pioggia, altrove bel tempo. Ancora gran caldo in Sicilia.

SABATO 20 AGOSTO: Nord: Arriva l'alta pressione delle Azzorre per cui la giornata trascorrerà con più nubi soltanto lungo i confini alpini. Clima caldo. Centro: Ci sarà l'alta pressione a garantire una giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Clima caldo. Sud: I venti di Maestrale abbassano le temperature che torneranno in media con il periodo. La giornata sarà più piovoso su Calabria e Sicilia.