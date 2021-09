Alla task force della Puglia 49 tavoli di crisi e più di 5.300 lavoratori coinvolti. Caroli: «Per un terzo prospettive difficili»

«Ci sono 49 tavoli aperti e più di 5.300 lavoratori coinvolti senza considerare gli operai di Ilva. Tutti rappresentano una priorità, non si può eludere nessuna vertenza. Abbiamo bisogno di strumenti efficaci, in buona parte le aziende posseggono i presupposti industriali e finanziari per offrire una prospettiva di attività. Circa un terzo di quelle vertenze però vive gravi difficoltà e c’è bisogno allora di strumenti nuovi che l’esperienza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati