«Il G7 non ha poteri decisionali, non è una organizzazione internazionale, ma una conferenza strutturata di capi di Stato e di Governo che non ha poteri deliberativi. Dunque, si deve partire dalla premessa che questo summit in Puglia sarà semplicemente una occasione, per dei Paesi influenti nel panorama mondiale, di concordare alcune priorità politiche per cercare di contare di più». Ordinaria di Diritto dell'Unione europea alla Facoltà di Scienze giuridiche di Unisalento, Susanna Cafaro – insieme alla collega dello stesso ateneo Claudia Morini – cura il podcast “L'Unione europea sei tu!” su Salento University Radio, la webradio dell'università. Dal G7 restano fuori

Paesi come la Cina, l'India, il Brasile il cui peso non può più essere considerato marginale, anzi. Che senso ha una riunione a sette?

«Il G7 aveva un senso negli anni Settanta e Ottanta. Dopo le politiche di distensione dell'era Reagan si allargò alla Federazione russa e, nel 2008, con Obama si creò un secondo vertice, il G20, allargato ai grandi Paesi emergenti e all’Unione europea. I sette Paesi, da soli, oggi non sono poi così rilevanti, ma continuano a riunirsi e hanno ancora molta influenza negli organismi nei quali l'Occidente ha ancora la maggioranza, come il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, nei quali i voti dipendono dal capitale sottoscritto».

Europee e G7 a una settimana di distanza, poi a novembre il voto negli Stati Uniti. Ritiene che l'incerto futuro politico dei partecipanti al vertice influirà sulle decisioni da prendere?

«Che ci siano tanti leader in scadenza vuol dire che avranno tutti l'ambizione di portare a casa un qualche tipo di successo, magari anche soltanto proclamato. Si pensi alla COP dell'anno scorso: si decise per un “Loss and Damage Fund” grazie al quale i Paesi ricchi avrebbero dovuto finanziare il contrasto al cambiamento climatico nei Paesi più poveri. Ancora oggi nessuno sa chi avrebbe dovuto dar seguito a quella decisione e mettere le risorse sul piatto. Durante il G7 si parlerà molto di Intelligenza artificiale, magari cercando di creare delle linee guida per un codice etico, ma si tratterà, in ogni caso, di un documento senza alcun valore vincolante: il G7 non è il G20 e non è l'Onu».

Il filosofo Cacciari, dalle pagine del nostro giornale, ha parlato di un'Europa sonnambula, incapace di proporre credibili politiche di pace perché ancora priva di una difesa comune. È un'analisi che condivide?

«La condivido, ma sposterei la responsabilità sui singoli Stati, non sull'Unione. Del resto, quando l'Europa ha gli strumenti adatti – si pensi al Covid, all’adozione del Next Generation EU– li usa e li usa bene. In politica estera non ha alcun potere perché gli Stati non gliene hanno trasferiti: ancora oggi le decisioni vengono assunte all'unanimità, con il risultato che un Orban qualunque ha potere di veto. Un primo passo, tuttavia, è stato compiuto. Il Parlamento uscente - sulla scia dell'importante ”Conferenza sul futuro dell'Europa” che si è svolta a cavallo fra il 2021 e il 2022 – ha presentato ufficialmente una richiesta di revisione dei trattati per chiedere di eliminare il meccanismo dell'unanimità, di dare sostanza ad una politica estera comune e via dicendo. Dunque questa legislatura ha fatto la sua parte, appoggiata cautamente dalla Commissione, poi Consiglio e Consiglio europeo non hanno dato seguito (ancora) alle richieste del Parlamento».

La ritrosia di tanti Paesi è legata soltanto al timore di perdere un altro pezzo di sovranità e, dunque, di potere?

«Sostanzialmente sì, anche perché in questo momento i tanti Paesi europei dove ci sono governi o maggioranze sovraniste hanno come obiettivo il mantenere la sovranità il più possibile a livello nazionale. Tanti partiti partecipano a questa tornata elettorale delle Europee dell'8 e 9 giugno con l'obiettivo di ridurre il peso dell'Ue, non di aumentarlo ed è chiaro che è proprio quello che avverrà, qualora dovesse esserci un'avanzata significativa del gruppo di estrema destra “Democrazia e identità”».

Cosa pensa sia in ballo con il voto per le Europee?

«Il futuro dell'Unione come attore politico sicuramente. E poi la sua capacità di aggregare i cittadini, perché se l'Europa viene percepita come nemica dell'interesse nazionale allora si andrà inevitabilmente a un indebolimento complessivo delle sue politiche. Ritengo grave che la campagna elettorale si riduca, qui come altrove, a uno scontro fra partiti nazionali, a un test sulle forze che siedono nel Parlamento nazionale. E questo avviene anche perché non siamo riusciti in Europa a varare una legge elettorale unica e perché non c'è grande chiarezza sul funzionamento e sull’importanza del Parlamento Ue. Per comprenderlo, basti dire che abbiamo più leggi europee che italiane da rispettare, dal diritto commerciale a quello sull'ambiente, a quello dei consumatori».

Maggiore conoscenza per sradicare l'idea di un'Europa matrigna insomma, di un'Europa delle piccole patrie.

«Sì. Dovremmo chiedere a ciascun partito italiano a quale gruppo politico aderirà nel Parlamento europeo per sapere quale posizione prenderà su alcuni temi importanti. I cittadini arrivano disinformati a un appuntamento decisivo per il loro futuro: se i moderati lo mancheranno, la strada per gli estremisti sarà tutta in discesa».