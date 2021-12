Tangenti e arresti, Emiliano nel mirino dell'opposizione. FdI: «Commissione d'inchiesta sul Covid»

Dall’opposizione tentano l’affondo, nella maggioranza tengono a stento i malumori. E si allargano anche oltre il fronte sanitario. Il terremoto che ha investito la Protezione civile pugliese, scuotendo il Consiglio regionale della Puglia nel pieno della sessione di Bilancio, è tutt’altro che solo una questione giudiziaria. Da Fratelli d’Italia non aspettano neppure la fine di cenoni e pranzi in famiglia per tornare a chiedere l’istituzione di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati