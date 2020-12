Tamponi d'oro per i laboratori privati: un affare da 6 milioni di euro. E c'è chi non rispetta le tariffe regionali

Il tampone molecolare? Un affare d'oro nel SalenSalentoto. Dall'1 giugno al 5 dicembre i privati della rete dei laboratori accreditati dalla Regione Puglia per la ricerca del Sars-CoV-2 hanno effettuato 76.393 portando a casa quasi 6 milioni di euro in 5 mesi, anche se a pieno ritmo i test sono partiti da ottobre.



Ma è solo la punta dell'iceberg perché a questi quasi 6 milioni di euro andrebbero aggiunti i ricavi del mare magnum fatto dai test sierologici e dagli antigenici al momento i più amati dai salentini perché in breve tempo danno una risposta, sulla negatività o positività, con un'affidabilità abbastanza alta. E quando c'è odore di denaro si scatena la competizione, in alcuni casi anche sleale. Dal pressing per entrare nella rete dei laboratori definita per la prima volta con delibera della giunta regionale del 7 maggio e pubblicata sul Burp il 29 maggio, ai casi limite di violazione delle norme regionali per arrivare all'esercizio abusivo della professione sanitaria come è emerso nei giorni scorsi per un laboratorio di Maglie, sino a giungere a chi non vuol saperne di adeguarsi alla tariffa al ribasso di 60 euro, stabilita dalla Regione. È il caso di uno dei 10 laboratori privati della rete dei tamponi molecolari.



Nella giornata di ieri sono state verificate tutte le tariffe. Due laboratori, peraltro tra quelli più attivi su questa partita, hanno pubblicato la tariffa direttamente sul sito aziendale e risulta in perfetta linea con quanto stabilito dalla Regione perciò pari a 60 euro; due non rispondevano al telefono; 5 indicavano cifre poco sopra i 60 euro (tra 62,5 euro a 65), uno ha tranquillamente richiesto 80 euro rifacendosi al costo definito nella delibera numero 652/2020 e, pertanto, ignorando totalmente che nel frattempo (dal 10 novembre) Emiliano ha sforbiciato l'incasso. E la voglia di inseguire l'affare rende molto larghe le maglie tant'è che la gestione più che sanitaria pare da supermercato.



«Venga in mattinata quando vuole». Questa la frase tipo fornita come risposta alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di accesso. Solo due laboratori, tra quelli contattati, hanno dato indicazioni per fissare un appuntamento per l'esecuzione del test. Con questo sistema non stupisce, dunque, che si formino code in attesa di poter eseguire il tampone quando sarebbe più razionale, anche per evitare assembramenti rischiosi, pianificare gli accessi.



Il dato certo? L'affare c'è e sarà un Natale con i fiocchi per i laboratori della rete visto che l'arrivo di tanti salentini che tornano a casa per le festività incrementerà il mercato. Chi torna e ha i nonni anziani da proteggere, chi non vuole essere visto come un potenziale pericolo: c'è di tutto dietro alla pressante richiesta di tamponi legata al rientro dal Nord nei giorni immediatamente precedenti il Natale. I laboratori contattati si adeguano subito alla richiesta, ma in un caso è stato consigliata un'attesa di 4/5 giorni per attendere l'eventuale sviluppo di sintomi.



Dopo il ribasso della tariffa sono stati processati 7mila tamponi per un incasso di 420mila euro, rimangono dunque 69.393 euro a 80 euro che hanno fatto incassare 5.551.440 euro per un totale complessivo di 5.971.400, un incasso medio di 44.562, 68 euro, mensile di 1.381.443,08 euro.

Cifre che farebbero la gioia di qualsiasi azienda anche se non tutti i 10 laboratori della rete hanno lo stesso volume d'affari e la metà della rete fa la parte del leone.



Discorso a sé quello dell'Ospedale di Tricase che ha effettuato 24.123 tamponi, ma una parte di questi è effettuata per conto della Asl di Lecce il resto per i cittadini asintomatici che ne fanno richiesta. Premesso che il tampone utile a diagnosticare il contagio da Sars-CoV-2 in caso di sintomi o contatti stretti, è una prestazione che fa parte dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) e quindi è gratuito, anche in Puglia è possibile fare un tampone per personale sicurezza o per altre ragioni. Si può fare liberamente, ma a pagamento. I laboratori privati accreditati di analisi della rete sono autorizzati all'esecuzione di test molecolari, per i soggetti asintomatici che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, per motivi di viaggio e per richieste non correlate ad esigenze cliniche e di salute pubblica. Per fare il test occorre presentare un'autocertificazione in cui siano esplicitati i motivi per i quali si intende effettuare l'esame.



La prima tariffa, a 80 euro, è stata stabilita «in attesa che l'apposito tavolo tecnico ne confermi la congruità alla luce degli attuali costi di mercato». Verifica che poi ha portato a ritoccare il prezzo da 80 a 60 euro. Il test positivo deve essere comunicato al Servizio di Igiene pubblica della Asl di Lecce, ma anche questo è un capitolo a se stante visto che il Sisp ha fatto diverse diffide per richiamare tutti i laboratori all'importanza dell'analisi dell'esito di tutti i tamponi per dare una lettura corretta della curva del contagio.

