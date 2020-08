Tamponi a chi arriva da Paesi caldi: 1.200 al giorno, ma scontro sui ritardi

Da mille a 1.200 tamponi al giorno, è questa la media che la rete pubblica pugliese, composta da 13 laboratori di analisi, sta mantenendo da quando è entrata in vigore l'ordinanza che obbliga al test tutti coloro che arrivano da Spagna, Grecia, Malta e Croazia, che siano residenti o turisti. Il sistema sta nel complesso reggendo, anche se non mancano proteste e lamentele per i tempi che iniziano a dilatarsi ben oltre le 72 ore stabilite dall'ordinanza firmata dal governatore Michele Emiliano. Ma era stata prevista anche questa eventualità, tanto che nel provvedimento regionale è stata aggiunta una postilla: i dipartimenti di Prevenzione devono assicurare il test Covid-19 dal terzo giorno di arrivo «compatibilmente con gli organici a disposizione». Insomma, che ci sarebbero stati dei ritardi era stato messo in preventivo, la Regione ha cercato di ridurli al minimo impiegando anche le Usca nelle attività di esecuzione dei tamponi. Ma evidentemente non è sufficiente.

E ieri è arrivata la strigliata del viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri: «Vigileremo affinché le Regioni attuino i protocolli», ha annunciato, aggiungendo di aver ricevuto numerose segnalazioni sul mancato rispetto dei tempi per i tamponi obbligatori. È da alcune strutture private evidenziano fonti regionali sanitarie che non starebbe arrivando, al momento, il contributo atteso, tanto che la settimana scorsa il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, ha trasmesso una nota di richiamo, minacciando l'esclusione dalla rete dei centri convenzionati. Arrivano segnalazioni di laboratori chiusi per ferie, altri nonostante presenti nella lista pubblicata sulla propria pagina facebook da Emiliano contattati telefonicamente rispondono che non sono in grado di fare i tamponi ma solamente test sierologici. Alla vigilia di Ferragosto, Montanaro ha inviato agli 11 laboratori di analisi che, attualmente, fanno parte della rete pugliese (altri sette si aggiungeranno a breve) una nota per ricordare che ogni struttura è tenuta, secondo gli accordi, a svolgere almeno 100 test al giorno e a garantire operatività 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Inoltre, i centri privati hanno l'obbligo di fornire al Dipartimento, quotidianamente, i dati dei tamponi eseguiti attraverso il sistema regionale Giava-Covid-19. Ma, secondo quanto evidenziato nella nota di richiamo dal direttore del dipartimento Salute, è stato «rilevato che taluni laboratori non conferiscono quotidianamente i dati previsti». Per questo motivo, sono stati richiamati «tutti i direttori dei laboratori ad assicurare l'esecuzione dei test sette giorni su sette, festivi compresi e, conseguentemente, ad assolvere il puntuale e quotidiano conferimento dei flussi informativi». Il dipartimento regionale ha, infine, ricordato che «il mancato rispetto degli obblighi è, peraltro, motivo di revoca dell'ammissione alla rete regionale laboratori Sars-Cov-2». Oltre a laboratori pubblici (13) e privati (11), la Regione ha istituito i drive-through, postazioni fisse per effettuare il test ai turisti anche in auto. I drive-through sono attivi ad Altamura, Noicattaro, Giovinazzo, Alberobello, Bari, Cittadella della salute di Lecce, ospedale Panico di Tricase, Cerignola, Foggia, Torremaggiore, Monte Sant'Angelo, San Marco, Manfredonia, Massafra, Manduria, Andria. Da giovedì sarà attivo anche a Brindisi un drive-through al varco 3, ingresso fornitori, dell'ospedale Perrino e, all'occorrenza, possono entrare in funzione altre due postazioni a Trani e Bisceglie. Per quanto riguarda aeroporti e porti pugliesi, invece, al momento non sono attive le postazioni per eseguire il test direttamente all'arrivo, anche se ieri sempre il viceministro Sileri ha assicurato che «entro fine settimana in tutti gli aeroporti nazionali ci saranno gli strumenti adatti». Anche se in Puglia, rispetto al resto d'Italia, la procedura è diversa: chi rientra dai quattro Paesi a rischio deve autosegnalarsi sul sito della Regione e mettersi in isolamento fiduciario per 14 giorni. Il tampone viene effettuato dopo le 72 ore dal rientro, e non entro le 48 come prevede l'ordinanza del ministro Roberto Speranza: quindi eseguire il test negli aeroporti o nei porti andrebbe contro le indicazioni regionali.

