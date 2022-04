Lotto e 10&Lotto premiano la Puglia: vincite ad Acquaviva, Galatina, Triggiano e Altamura. A Corato e Francavilla pioggia di euro col SuperEnalotto

Il gioco del Lotto e SuperEnalotto continuano a premiare la Puglia: nel concorso del 9 aprile scorso, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, ha conquistato 80.983,15 euro - la vincita più alta della giornata - centrando 6 ambi, quattro terni e una quaterna grazie ai numeri 8-13-20-42 sulla ruota di Genova. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 279 milioni da inizio anno.

APPROFONDIMENTI BARI Bari, gratta e vinci da 500mila euro. La Dea Bendata torna a baciare... LE LOTTERIE SuperEnalotto, centrati due "5" a Bari e nel Salento:...

La Puglia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 9 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 17.899,93 euro ciascuno.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 9 aprile 2022: numeri vincenti e quote. Nessun 6

10eLotto, tris di vincite in Puglia

Tris di vincite al 10eLotto in Puglia, per un totale di 39mila euro. La prima, riporta Agipronews, è stata realizzata a Triggiano, in provincia di Bari, con un 9 da 30mila euro. Ad Altamura, in provincia di Bari, si festeggia con uno 0 da 10mila euro mentre a Galatina, in provincia di Lecce, è stato centrato un 6 Oro da 9mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo da inizio anno.

Bari, gratta e vinci da 500mila euro. La Dea Bendata torna a baciare la Puglia

Centrati due "5" al SuperEnalotto in provincia di Bari e Brindisi

La Puglia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 9 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 17.899,93 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di Largo Plebiscito 61 a Corato, in provincia di Bari, mentre la seconda è stata centrata nell’edicola di piazza Marconi a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 186,6 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.