Probabilmente maturi, ma per alcuni aspetti anche impreparati. Tra esattamente due settimane, mercoledì 19, prenderanno il via gli esami di maturità . Gli studenti pugliesi che potrebbero essere ammessi sono 36.651, 1.212 in meno dell’anno scorso (per via del calo demografico). Ai blocchi di partenza ma con qualche lacuna, almeno secondo l’ultima elaborazione di Openpolis dei dati dei Test Invalsi. Secondo il report al Sud solo 39 studenti su 100 raggiungono livelli adeguati di competenza. Il numero è riferito ai ragazzi di quinta superiore che hanno raggiunto un livello almeno sufficiente (cioè almeno tre su cinque, seguendo i criteri di valutazione) nel 2023, poco prima di sostenere gli esami di maturità. E se al Nord la percentuale tocca il 62%, al Sud, invece, si resta indietro. Il gap riguarda, quindi, le competenze nella comprensione e nella redazione di un testo. Ed evidenzia due ritardi del Mezzogiorno: da una parte c'è la differenza con il Nord, e in parte anche con il Centro, dall'altra il fatto che nel post-covid gli Invalsi hanno registrato un netto peggioramento degli studenti meridionali. Basti pensare che - andando a guardare gli stessi numeri - nel 2019 la sufficienza era "affare" del 53% dei ragazzi . C'è da specificare, però, che la situazione al Nord è stata piuttosto simile: anche da Roma in sù, cioè, il rendimento è peggiorato in modo significativo (dal 76% al 62% in quattro anni). Bisognerà capire, adesso, quale indicazione arriverà dai Test effettuati poche settimane fa.

Lo studio